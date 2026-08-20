A Federação Internacional de Futebol (Fifa) iniciou processos disciplinares contra alguns integrantes da seleção egípcia após os acontecimentos registrados na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia alcançou um feito histórico ao chegar às oitavas de final do Mundial pela primeira vez em sua história. Mais do que isso, a equipe árabe esteve perto de se classificar às quartas de final, não fosse a reação da Argentina.

O Egito se despediu do torneio, disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México, após a difícil derrota por 3 a 2 diante da Argentina, que mais tarde chegou à partida final.

Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, e seu irmão Ibrahim, diretor da seleção, além de Mostafa Zico, estrela da equipe, fizeram declarações irritadas contra as decisões arbitrais na esteira da eliminação.

Hossam Hassan disse na ocasião: "Fomos melhores hoje diante da Argentina, mas o futebol não é justo, e o que aconteceu foi injusto, embora a Fifa levante a bandeira do 'fair play'".

E acrescentou: "É possível que as questões de marketing sejam o motivo. Eles não querem que (Lionel) Messi seja eliminado, querem a permanência do campeão mundial no Mundial".

Por sua vez, Ibrahim Hassan disse, através da "ON Sport": "Estávamos vencendo a Argentina por dois gols a zero, e éramos capazes de seguir na caminhada, não fossem os graves erros de arbitragem que todos testemunharam, e que revelaram a verdade diante do mundo, depois de sairmos por obra de alguém".

Já Zico soltou uma declaração famosa após aquela partida, na qual disse: "Parabéns à Argentina pela Copa do Mundo. O torneio é direcionado, o árbitro foi injusto, desde o início da partida ele esteve contra nós, e desperdiçou o esforço de um povo inteiro. Será que iam nos deixar vencer a Argentina por 2 a 0? O torneio é direcionado e parabéns à Argentina pela Copa do Mundo".

A federação egípcia prepara a resposta

A Federação Egípcia de Futebol anunciou em comunicado oficial nesta terça-feira que sua congênere internacional iniciou processos disciplinares contra os gêmeos e Zico, indicando que prepara a resposta.

Afirmou em seu comunicado: "A Federação Egípcia acompanha os processos disciplinares iniciados pela Federação Internacional de Futebol contra Hossam Hassan, diretor técnico da seleção, Ibrahim Hassan, diretor da seleção, e o jogador Mostafa Zico, em razão de suas declarações após a partida entre Egito e Argentina na Copa do Mundo de 2026".

E acrescentou: "A federação reafirma seu respeito aos regulamentos e procedimentos da Fifa, e as respostas e os memoriais jurídicos necessários serão apresentados dentro dos prazos determinados, com a confirmação de apoio e amparo aos envolvidos nos processos e da defesa dos direitos do futebol egípcio, por meio dos canais oficiais".

E prosseguiu: "A federação também reforça seu respeito aos princípios do fair play e às entidades organizadoras, mantendo seu pleno direito de defender os interesses da comissão técnica e dos jogadores perante os órgãos competentes da Fifa".

Vale lembrar que a Fifa aplicou uma multa financeira a Safan El Sagheer, treinador de goleiros da seleção, por causa de seu protesto contra as decisões do árbitro da partida da Argentina dentro do campo.

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