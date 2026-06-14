A FIFA indeniza o árbitro somali Artan por sua exclusão da Copa do Mundo

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) irá compensar o árbitro somali Omar Abdulqadir Artan pela sua exclusão da Copa do Mundo de 2026, após as autoridades americanas terem recusado a sua entrada no país.

Artan (34 anos) era candidato a se tornar o primeiro árbitro somali a participar da Copa do Mundo, após ter sido selecionado pela FIFA para a lista oficial de árbitros do torneio.

Artan chegou ao Aeroporto Internacional de Miami no dia 8 de junho deste ano, portando um visto válido e um passaporte diplomático, mas as autoridades de imigração americanas impediram sua entrada por “motivos relacionados à verificação de segurança”.

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Após consultas com as autoridades americanas, a FIFA anunciou que Artan não poderá participar do torneio.

No entanto, a FIFA confirmou que pagará integralmente a remuneração de Artan pela Copa do Mundo (estimada em cerca de 100 mil dólares, incluindo bônus), em reconhecimento por sua seleção entre os árbitros e como compensação pelas circunstâncias que impediram sua participação, segundo o site “talkSPORT”.

Vale lembrar que Artan recebeu o prêmio de melhor árbitro da África em 2025. Ele foi nomeado pela União Europeia de Futebol (UEFA) para arbitrar a Supercopa da Europa, marcada entre Paris Saint-Germain e Aston Villa no próximo dia 12 de agosto, como forma de compensação após sua exclusão da Copa do Mundo.