A FIFA encerra a polêmica sobre as acusações de manipulação do resultado do jogo entre a Argélia e a Áustria

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) definiu sua posição quanto à abertura de uma investigação sobre as alegações de manipulação do resultado da partida entre Áustria e Argélia na Copa do Mundo, de forma a favorecer os interesses de ambas as equipes.
Relatos indicam que os rivais teriam combinado um empate em sua última partida da fase de grupos para que ambos se classificassem para as oitavas de final.
A partida foi extremamente emocionante e terminou empatada em 3 a 3, com a Áustria marcando o gol de empate aos 96 minutos, apenas três minutos depois de a Argélia ter aberto o placar com um gol de Riyad Mahrez.
O gol foi resultado de uma jogada que durou cinco minutos e contou com 110 passes consecutivos, e poderia ter causado a eliminação da Áustria e seu retorno para casa.
O clima tenso quase chegou a um ponto crítico, quando Marco Arnautović foi visto discutindo com o banco de reservas da Argélia e levantando as mãos com raiva.
No fim das contas, a equipe do técnico Ralf Rangnick se classificou em segundo lugar, enquanto a Argélia ficou em terceiro, garantindo sua passagem para a próxima fase.
De acordo com o jornal britânico “Mirror”, alguns críticos alegaram que o resultado teria sido manipulado propositalmente, já que a Argélia permitiu que sua adversária empatasse o jogo nos últimos instantes da partida.
Fontes confirmaram ao “Mirror” que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) rejeitou totalmente essas alegações e não tem nenhuma suspeita de que as duas seleções tenham manipulado o resultado da partida.
Por sua vez, Rangnick, técnico da Áustria, rejeitou totalmente essa ideia, embora Mahrez não tenha feito muito para dissipar as especulações crescentes sobre a existência de alguma irregularidade ao admitir que o desenrolar do jogo no final pareceu estranho e suspeito.
Riyad Mahrez, ex-craque do Manchester City, disse: “Foi um pouco estranho, para ser sincero. Estávamos jogando pelas laterais e eles estavam recuados, mas, no último minuto, um deles passou a bola, virou-se e eu tive que me mover. Tenho que respeitar o futebol. A bola chegou na frente do goleiro e eu tinha que marcar; tenho que tentar marcar. Sei que é uma situação estranha, mas é futebol, e tenho que respeitá-lo. O lado positivo para eles (a Áustria) é que marcaram e se classificaram. Nós nos classificamos juntos, e isso é o mais importante.”
A Áustria terá um confronto difícil nas oitavas de final, onde enfrentará a Espanha, campeã europeia; e, caso consiga uma grande zebra, sua próxima missão será enfrentar a Portugal ou a Croácia.
Por outro lado, a Argélia enfrentará a Suíça, e o sorteio das fases eliminatórias coloca o país em um caminho que pode levá-lo a enfrentar a Argentina nas quartas de final, caso ambas as seleções continuem vencendo.