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A “FIFA” designa o árbitro do confronto entre Portugal e Espanha, o mesmo que apitou o lance polêmico da Euro 2024

Espanha
Copa do Mundo
Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Portugal
EUA

O herói do famoso “toque de mão” de Cocorela reaparece

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) designou um árbitro inglês, que faz parte da elite dos árbitros europeus e já havia gerado polêmica no último Campeonato Europeu, para apitar o clássico ibérico entre Portugal e Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A tão esperada partida será disputada na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, em meio a grande expectativa da torcida por esse confronto entre o campeão da Euro 2016 e o campeão da Copa do Mundo de 2010.

A FIFA anunciou a nomeação do inglês Anthony Taylor para arbitrar a partida. Taylor possui experiência internacional de mais de 10 anos, tendo recebido a credencial internacional em 2013.

Esta será sua terceira partida na Copa do Mundo de 2026, após ter apitado os confrontos entre Uzbequistão e Colômbia, e entre Senegal e Iraque na fase de grupos.

Taylor apita regularmente partidas da Premier League, da Liga dos Campeões e do Campeonato Europeu. Ele também esteve presente na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Copa do Mundo
Portugal crest
Portugal
POR
Espanha crest
Espanha
ESP

Esta não será a primeira vez que ele apitará uma partida da seleção espanhola; ele já apitou o confronto da “La Roja” contra a Alemanha nas quartas de final da Euro 2024, e aquele jogo foi marcado por um lance polêmico após uma mão de Mark Cucurella que não resultou em pênalti.

A escolha da “FIFA” pelo árbitro inglês reflete a confiança em sua experiência para apitar uma das partidas mais disputadas da segunda fase, em um confronto de alto nível pelas quartas de final.

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