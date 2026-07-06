A “FIFA” designa o árbitro do confronto entre Portugal e Espanha, o mesmo que apitou o lance polêmico da Euro 2024

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) designou um árbitro inglês, que faz parte da elite dos árbitros europeus e já havia gerado polêmica no último Campeonato Europeu, para apitar o clássico ibérico entre Portugal e Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
A tão esperada partida será disputada na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, em meio a grande expectativa da torcida por esse confronto entre o campeão da Euro 2016 e o campeão da Copa do Mundo de 2010.
A FIFA anunciou a nomeação do inglês Anthony Taylor para arbitrar a partida. Taylor possui experiência internacional de mais de 10 anos, tendo recebido a credencial internacional em 2013.
Esta será sua terceira partida na Copa do Mundo de 2026, após ter apitado os confrontos entre Uzbequistão e Colômbia, e entre Senegal e Iraque na fase de grupos.
Taylor apita regularmente partidas da Premier League, da Liga dos Campeões e do Campeonato Europeu. Ele também esteve presente na Copa do Mundo de 2022, no Catar.
Esta não será a primeira vez que ele apitará uma partida da seleção espanhola; ele já apitou o confronto da “La Roja” contra a Alemanha nas quartas de final da Euro 2024, e aquele jogo foi marcado por um lance polêmico após uma mão de Mark Cucurella que não resultou em pênalti.
A escolha da “FIFA” pelo árbitro inglês reflete a confiança em sua experiência para apitar uma das partidas mais disputadas da segunda fase, em um confronto de alto nível pelas quartas de final.