A FIFA dá um golpe nos Faraós antes do confronto contra a Austrália

A seleção egípcia recebeu uma notícia inesperada da Federação Internacional de Futebol (FIFA) antes do confronto contra a Austrália, na próxima sexta-feira.

A seleção egípcia se prepara para enfrentar a Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O site da FIFA divulgou a lista dos jogadores que ficarão de fora das partidas desta sexta-feira, nas oitavas de final, devido a suspensões.

A lista incluiu apenas o jogador egípcio Muhannad Lashin, que ficará de fora devido ao acúmulo de cartões amarelos.

Muhannad Lashin recebeu um cartão amarelo na partida contra a Nova Zelândia, e o mesmo aconteceu no confronto contra o Irã.

A seleção egípcia apresentou um recurso para anular o cartão amarelo recebido por Muhannad Lashin contra a Irã, mas o pedido foi indeferido.

A seleção egípcia avançou para as oitavas de final após terminar em segundo lugar no Grupo 7, com 5 pontos, enquanto a seleção australiana ficou em segundo lugar no Grupo 4, com 4 pontos.