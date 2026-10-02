A Federação Inglesa quebra o silêncio sobre o escândalo do Manchester City com comunicado oficial

A Federação Inglesa de Futebol alertou para as graves consequências da decisão de condenar o Manchester City no caso das irregularidades financeiras, afirmando que a sentença proferida pela comissão independente levanta questões importantes sobre a integridade do esporte.

A Federação Inglesa disse, em comunicado oficial, nesta sexta-feira: "Estamos analisando a decisão e suas consequências com cuidado, e tomaremos as medidas apropriadas quando necessário".

A posição da Federação veio após a confirmação da condenação do Manchester City em todas as acusações relacionadas à violação das regras financeiras da Premier League, no período que vai da temporada 2009-2010 até a temporada 2017-2018.

Apesar de o clube manter a negação de ter cometido qualquer irregularidade, ele tem até sexta-feira para apresentar recurso contra a decisão.

A Federação Inglesa acrescentou: "Tendo em vista que o processo entre a Premier League e o Manchester City ainda está em andamento, não pretendemos fazer mais comentários neste momento, mas continuaremos acompanhando os desdobramentos de perto".

Financiamento de Abu Dhabi no centro do recurso previsto

Em um contexto relacionado, fontes informaram ao site "BBC Sport" que o Manchester City deve basear seu recurso no argumento de que os principais contratos de patrocínio receberam financiamento do governo de Abu Dhabi, e não dos proprietários do clube.

As conclusões da comissão independente haviam indicado que o City firmou "contratos fictícios" com uma série de parceiros comerciais, dentro de um esquema para ocultar um financiamento secreto que ultrapassou 830 milhões de libras esterlinas.

Por sua vez, a Premier League afirmou que o clube "violou as regras da liga de forma sistemática ao longo de quase uma década".

O caso ainda está aberto, à espera dos próximos passos jurídicos, em meio à expectativa sobre o que o possível recurso pode resultar e se os desdobramentos levarão a medidas adicionais contra o clube.