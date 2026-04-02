A Federação Inglesa de Futebol apresenta uma acusação contra Maguire

A Federação Inglesa de Futebol (FA) apresentou uma acusação contra Harry Maguire devido à sua reação após ter sido expulso durante a partida do Manchester United contra o Bournemouth, que terminou empatada em 2 a 2.

Maguire (33 anos) recebeu um cartão vermelho direto aos 78 minutos da 31ª rodada da Premier League, após derrubar o atacante do Bournemouth, Ivanelsson, dentro da área.

A decisão do árbitro Stuart Attwell foi posteriormente confirmada pelo VAR (Vídeo-Árbitro), e os donos da casa converteram o pênalti, enquanto Maguire ficou furioso com a decisão e confrontou tanto Attwell quanto o quarto árbitro, Matt Donohue.

Sua reação lhe rendeu problemas, conforme consta em comunicado da Federação Inglesa de Futebol: “Harry Maguire foi acusado após sua expulsão aos 78 minutos da partida entre o Manchester United e o Bournemouth na Premier League, no último dia 20 de março”.

Alega-se que o zagueiro inglês agiu de forma inadequada, utilizou linguagem ofensiva ou humilhante ou agiu de maneira inadequada em relação ao quarto árbitro após sua expulsão, segundo o jornal “Mirror”.

O jornal acrescentou que Harry Maguire tem até hoje, 2 de abril, para apresentar sua defesa.

Maguire foi suspenso por um jogo, o que significa que ele ficará de fora da partida dos Red Devils contra o Leeds United na segunda-feira, 13 de abril, mas sua suspensão pode ser prolongada devido à acusação contra ele.

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