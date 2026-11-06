A Federação Espanhola anuncia um novo adiamento na Copa

A Federação Espanhola de Futebol anunciou a alteração da data do sorteio da segunda fase da Copa do Rei, após ficar decidido que será realizado no dia 23 de novembro, à uma hora da tarde, em vez da data anterior marcada para o dia 16 de novembro.

Segundo o jornal espanhol Marca, essa decisão está diretamente ligada à reorganização do calendário das competições, depois de a federação ter sido obrigada a adiar uma série de partidas da Copa do Rei e da Copa da Rainha da Espanha.

Os adiamentos obrigaram a Federação Espanhola a reorganizar o calendário das competições da Copa, além de buscar novas datas para a realização das partidas adiadas, sendo que alguns desses confrontos serão disputados ao longo das próximas semanas.

Diante dessas novidades, a Federação Espanhola decidiu adiar a próxima etapa do torneio, a fim de garantir a definição de todas as fases afetadas pelo adiamento e identificar com precisão quais equipes participarão do sorteio.

Dessa forma, os clubes classificados terão de esperar mais uma semana para conhecer seus adversários nesta fase, que será disputada em sistema de jogo único, sem partidas de ida e volta.

As alterações anunciadas pela Federação Espanhola de Futebol se estenderam também à Copa da Rainha da Espanha de futebol feminino, a "Iberdrola", ficando decidido que o sorteio das oitavas de final será realizado no dia 26 de novembro, às quatro e meia da tarde.

Ao mesmo tempo, as competições da Copa serão retomadas na próxima semana, com a realização das partidas que haviam sido adiadas.