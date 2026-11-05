A Federação Egípcia decide pela demissão de Hossam Hassan

Os dias de Hossam Hassan no comando técnico da seleção do Egito estão contados, depois que um relatório da imprensa revelou que os dirigentes da federação de futebol decidiram demiti-lo, ao lado de seu irmão Ibrahim Hassan, com a tendência de recorrer a um treinador egípcio para sucedê-lo na próxima etapa.

O jornal "Al-Masry Al-Youm" informou, em reportagem exclusiva publicada na quinta-feira, que os dirigentes da Federação Egípcia de Futebol, presidida por Hany Abou Rida, decidiram pela saída dos gêmeos do comando da seleção nacional, em razão das crises que surgiram no período recente.

Segundo a reportagem, os dois jogos contra o Malawi nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027 serão os últimos da atual comissão técnica, cabendo a Tarek Soliman o comando técnico à beira do campo durante os dois confrontos, em razão da suspensão de Hossam Hassan por 3 partidas imposta pela Fifa.

Hossam El Badry e Ali Maher são os principais candidatos

A lista de candidatos para suceder Hossam Hassan traz uma surpresa, já que a federação de futebol caminha para escolher um treinador egípcio, com os nomes de Hossam El Badry e Ali Maher despontando entre os principais candidatos a assumir a responsabilidade.

A escolha final ainda não foi definida, diante da existência de vozes dentro da federação que pedem a contratação de um treinador estrangeiro, com a questão devendo ser resolvida após o anúncio da saída da atual comissão técnica e a disputa dos dois jogos contra o Malawi.

A reportagem apontou que o anúncio oficial da decisão era esperado para as próximas horas, em meio a propostas de adiá-lo para depois do fim da data Fifa em novembro, a fim de evitar impacto na preparação da seleção para as duas partidas.

Crises fora de campo aumentam a pressão sobre Hossam Hassan

Esses acontecimentos ocorrem num momento em que Hossam Hassan enfrenta ampla polêmica em razão de sua crise familiar com a ex-esposa, que chegou aos meios de comunicação e teve desdobramentos jurídicos e decisões do Conselho Superior de Regulamentação da Mídia proibindo ambas as partes de aparecerem na imprensa para falar sobre assuntos pessoais.

Além disso, algumas declarações do treinador sobre os jogadores da seleção, no período recente, provocaram críticas no meio esportivo, ao mesmo tempo em que surgiram cobranças por sua saída, sendo a mais notória o pedido de Mahmoud Abdelrazek "Shikabala", ex-astro do Zamalek, para que ele apresentasse sua renúncia.

Data dos jogos entre Egito e Malawi

A seleção do Egito se prepara para disputar os dois confrontos contra o Malawi pelas terceira e quarta rodadas das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

O jogo de ida será realizado no dia 13 de novembro, no Estádio Internacional do Cairo, enquanto o Estádio Internacional de Bingu recebe o duelo de volta no dia 17 de novembro.