A Federação Alemã de Futebol divulga comunicado sobre as negociações com Klopp

A Federação Alemã anunciou, neste sábado, que concluiu a primeira rodada de negociações com o técnico Jürgen Klopp em Nova York, para substituir Julian Nagelsmann.

Os dirigentes da Federação Alemã estão em Nova York para manter conversações com Klopp, que atualmente ocupa o cargo de diretor global de futebol do Grupo Red Bull e também atua como comentarista do canal alemão Magenta TV durante toda a Copa do Mundo.

A Federação Alemã havia confirmado anteriormente que Klopp era sua primeira opção para substituir Nagelsmann, que deixou o cargo após a eliminação da Alemanha da Copa do Mundo pelas mãos do Paraguai.

A agência Reuters divulgou o comunicado da Federação Alemã, que esclareceu: “O presidente da Federação Alemã, Bernd Neuendorf, e o vice-presidente, Hans-Joachim Watzke, realizaram ontem, em Nova York, uma reunião inicial abrangente com Klopp para discutir a possibilidade de ele assumir o cargo de técnico da seleção”.

O comunicado acrescentou: “Durante essa reunião construtiva, chegou-se a um entendimento sobre os termos básicos de um possível contrato”.

E continuou: “As negociações continuarão ao longo da próxima semana, e ambas as partes estão confiantes de que as conversas serão concluídas com sucesso, desde que se chegue a um acordo com o atual empregador de Klopp, o Grupo Red Bull”.

Klopp é considerado a opção mais popular entre a torcida alemã, mas gerou polêmica durante a Copa do Mundo, depois de ter dado a entender que os dias de Nagelsmann à frente da comissão técnica poderiam estar contados, antes de se desculpar por essas declarações.