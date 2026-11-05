Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

A estrela do Real Madrid gera preocupação: sinto uma dor intensa

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
Eder Militao
J. Mourinho
Grécia
Espanha
Brasil
Portugal

"Mourinho conduz as coisas de maneira excelente"

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

O astro do Real Madrid gerou preocupação sobre sua condição física após a partida do time contra o AEK Atenas, da Grécia, ontem, quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

O Real Madrid manteve sua sequência de vitórias nacionais e continentais com um triunfo difícil sobre o anfitrião AEK Atenas, da Grécia, pelo placar de 3 a 2, na noite de quarta-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

A participação de Éder Militão, durante os 90 minutos, foi um dos principais acontecimentos da partida do Real Madrid em Atenas.

 O zagueiro brasileiro não jogava uma partida completa desde 15 de abril, na Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique, e, desde então, a lesão o afastou dos gramados por seis meses, cabendo-lhe agora recuperar gradualmente sua forma física.

Próximas partidas
VAL

VAL

La Liga

07 de nov. de 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Super League

08 de nov. de 2026

LEV

LEV

Militão disse ao canal do Real Madrid após a partida: "Sinto-me bem, mas estou com muita dor. Feliz por voltar e poder praticar o que tanto amo, após seis meses de ausência, e por poder jogar 90 minutos. Todos nós precisamos estar preparados, pois temos muitos jogos pela frente. O Mourinho conduz as coisas de forma excelente".

O próprio Mourinho admitiu que arriscaram um pouco com ele: "Com o Militão, onde arriscamos um pouco, foi ao escalá-lo como titular depois de um longo período".

E prosseguiu: "Até o próprio Militão, com um início um pouco mais difícil para alcançar o ritmo e a velocidade de jogo, estabilizou-se em seguida e fez uma partida muito boa".

O jogador brasileiro também falou sobre Vinícius no canal TNT, dizendo: "Ele é uma pessoa sempre otimista. As coisas não estão indo como ele gostaria neste momento, mas ele nunca para de trabalhar. Acho que todos percebem que ele continua tentando e, infelizmente, não faz os gols".

E concluiu: "Mas acho que ele ainda contribui, e contribui muito. É um jogador muito importante para nós em nosso time. Acho que, no momento certo, ele vai superar essa má sorte. É uma pessoa que merece muito, e acho que vai voltar com força".

 

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google