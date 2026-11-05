O astro do Real Madrid gerou preocupação sobre sua condição física após a partida do time contra o AEK Atenas, da Grécia, ontem, quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

O Real Madrid manteve sua sequência de vitórias nacionais e continentais com um triunfo difícil sobre o anfitrião AEK Atenas, da Grécia, pelo placar de 3 a 2, na noite de quarta-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

A participação de Éder Militão, durante os 90 minutos, foi um dos principais acontecimentos da partida do Real Madrid em Atenas.

O zagueiro brasileiro não jogava uma partida completa desde 15 de abril, na Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique, e, desde então, a lesão o afastou dos gramados por seis meses, cabendo-lhe agora recuperar gradualmente sua forma física.

Militão disse ao canal do Real Madrid após a partida: "Sinto-me bem, mas estou com muita dor. Feliz por voltar e poder praticar o que tanto amo, após seis meses de ausência, e por poder jogar 90 minutos. Todos nós precisamos estar preparados, pois temos muitos jogos pela frente. O Mourinho conduz as coisas de forma excelente".

O próprio Mourinho admitiu que arriscaram um pouco com ele: "Com o Militão, onde arriscamos um pouco, foi ao escalá-lo como titular depois de um longo período".

E prosseguiu: "Até o próprio Militão, com um início um pouco mais difícil para alcançar o ritmo e a velocidade de jogo, estabilizou-se em seguida e fez uma partida muito boa".

O jogador brasileiro também falou sobre Vinícius no canal TNT, dizendo: "Ele é uma pessoa sempre otimista. As coisas não estão indo como ele gostaria neste momento, mas ele nunca para de trabalhar. Acho que todos percebem que ele continua tentando e, infelizmente, não faz os gols".

E concluiu: "Mas acho que ele ainda contribui, e contribui muito. É um jogador muito importante para nós em nosso time. Acho que, no momento certo, ele vai superar essa má sorte. É uma pessoa que merece muito, e acho que vai voltar com força".