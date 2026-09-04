O início do técnico Xabi Alonso foi bastante bem-sucedido no Chelsea, após a vitória nas duas primeiras rodadas da Premier League, além de superar o obstáculo do Luton na Copa da Liga.

O clube londrino gastou mais de 400 milhões de euros neste verão, entre eles 138 milhões de euros com Morgan Rogers, 60 milhões de euros com Maxence Lacroix e 57 milhões de euros com Marc Pubill.

O site Foot Mercato mencionou que a chegada de um novo técnico, o início de uma nova era e a realização de várias contratações significam também a existência de jogadores que perderão seu lugar no elenco.

Segundo a rede ESPN, Estêvão, craque do Chelsea, está muito preocupado, pois acredita que terá muito poucos minutos de jogo sob o comando de Alonso.

Estêvão apareceu por apenas alguns minutos na primeira rodada da Premier League diante do Fulham, e também não entrou em campo diante do Brighton.

O jogador brasileiro participou da partida diante do Luton na Copa da Liga, mas é habitual que os técnicos façam mudanças no elenco em jogos como esse, diante de equipes de divisões inferiores.

Estêvão, de 19 anos, enfrenta uma concorrência muito forte, seja na posição de centroavante, seja em uma posição mais recuada, ou em uma das pontas.

A situação chegou ao ponto de que o jogador, de acordo com a rede ESPN, começou a pensar em seu futuro, e comunicou às pessoas próximas a ele que, caso não tenha tempo suficiente de jogo, tentará deixar o clube durante a próxima janela de transferências de inverno.

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