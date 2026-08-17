Após sua transferência do BVB para o Barcelona, Adeyemi marcou contra os suíços seu primeiro gol pelos catalães e, além disso, também foi coberto de elogios pela imprensa espanhola.

O jogador de 24 anos "deu um recado" e "brilhou especialmente" na vitória no amistoso, escreveu, por exemplo, o Marca, que depois também elegeu o alemão como o "protagonista da partida". Além do gol de abertura, Adeyemi também deu a assistência para o 2 a 1 de Hamza Abdelkarim. O placar só ficou mais elástico nos minutos finais, após as entradas de Dani Olmo e Lamine Yamal.

Ainda assim, Adeyemi fez "uma partida muito completa" e deu "uma declaração" em direção ao técnico Hansi Flick: "Ele quer garantir um lugar no time titular. Em um ataque no qual haverá uma disputa extremamente dura por espaço, o alemão está lentamente conquistando vantagem. Ele foi bem pela direita e pela esquerda e foi decisivo."

Adeyemi vira a "estrela da noite" no Barça

O Sport também viu em Adeyemi a "estrela da noite", que fez "sua melhor partida na pré-temporada": "Sua velocidade é impressionante. Nesse nível, ele pode ser uma grande contratação."

Adeyemi se transferiu em meados de julho por relativamente modestos 22 milhões de euros, após quatro anos, do BVB para o Barça. Em 2022, os aurinegros ainda haviam desembolsado cerca de 30 milhões pelo ponta. No entanto, o valor da transferência de Adeyemi ainda pode subir para 29 milhões por meio de bônus, o que pode reduzir ao mínimo o prejuízo no negócio para os aurinegros.

Além disso, o Dortmund garantiu uma participação de 35% em uma futura venda de Adeyemi. Portanto, se o jogador de 24 anos deixar o Barça algum dia por uma alta taxa de transferência, o BVB lucraria imensamente mais uma vez com isso.

Sob o comando do técnico Niko Kovac, Adeyemi perdeu sua vaga de titular na temporada passada e, especialmente na segunda metade da temporada, muitas vezes se viu apenas no papel de super-reserva. No fim das contas, ele nunca conseguiu corresponder de forma consistente às enormes expectativas desde sua transferência do RB Salzburg para a região do Ruhr.

Agora, ele quer tentar um recomeço bem-sucedido sob o comando de Flick no Barça, mas terá de enfrentar uma concorrência extraordinária em um elenco com estrelas como Yamal, Raphinha ou Anthony Gordon.

Como foram as primeiras semanas de Adeyemi no Barcelona?

Após sua estreia no início de agosto, Flick ainda havia adotado um tom extremamente crítico em relação a Adeyemi. "Ele tem muito mais potencial do que mostrou. Nos treinamentos, eu já vi um Karim melhor", avaliou o técnico dos catalães após o empate em 2 a 2 de sua equipe contra o Birmingham City, partida em que Adeyemi esteve em campo nos primeiros 45 minutos.

"Muitas coisas" de Adeyemi no jogo "não foram tão boas", explicou Flick. "Mas ele ainda está apenas na primeira semana de treinamentos, então isso é normal. Sua velocidade e sua qualidade na finalização são boas, ele tem muito potencial. E eu também acho que ele pode nos dar muito."

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