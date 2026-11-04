A esposa de Watkins deixa a Arábia Saudita: tomei esta decisão pelos meus filhos

Ellie, esposa do atacante inglês Ollie Watkins, decidiu deixar a Arábia Saudita e voltar ao Reino Unido, em razão da situação de segurança e das tensões vividas pela região árabe nos últimos tempos.

Isso acontece poucos meses após a transferência do jogador inglês do Aston Villa para o Al-Hilal saudita em uma negociação no valor de 60 milhões de libras esterlinas.

Ellie revelou, por meio de um vídeo publicado na plataforma "TikTok", a decisão de retornar à Grã-Bretanha, explicando que preferiu se afastar da situação atual para proporcionar um ambiente mais estável aos seus filhos, até que as tensões se acalmem e a família possa se reunir novamente.

A esposa de Watkins disse, conforme noticiou o jornal "Marca": "Houve alguns acontecimentos, então voltei ao Reino Unido, e espero ficar aqui por algum tempo. Não sei exatamente quanto tempo isso vai levar, mas, diante dos conflitos e da situação atual na Arábia Saudita, decidimos ficar aqui até que as coisas se acalmem".

Próximas partidas ALI Campeonato Saudita 09:30 HIL

E acrescentou: "Senti que precisava dar esse passo pelos meus filhos, para garantir a eles um pouco de vida normal, até que possamos nos reunir novamente".

Por outro lado, Watkins seguirá sua trajetória com o Al-Hilal saudita, apesar do afastamento da esposa e dos filhos no próximo período, já que o jogador permanecerá no reino para dar continuidade à sua carreira, sabendo-se que ele recebe um salário anual de 24 milhões de libras esterlinas.