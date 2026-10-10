Kees Smit desfalca o clássico da Eredivisie entre Feyenoord e AZ na noite de sábado por causa de uma lesão, e isso lhe rende algumas críticas no estúdio da ESPN. Kees Kwakman, em especial, reage com total incompreensão à situação.

Smit sentiu uma lesão na terça-feira, durante o aquecimento para o duelo das Eliminatórias da Eurocopa contra a Bósnia e Herzegovina, e precisou deixar a atividade. A seleção sub-21 da Holanda acabou vencendo a partida por 4 a 0, mas depois foi divulgado que Smit ficaria fora por pelo menos algumas semanas. Incompreensível, avalia Kwakman no De Eretribune, da ESPN.

“No fim das contas, como jogador você é sempre responsável por si mesmo. Você também precisa simplesmente tomar as decisões corretas”, começa ele. “Mas hoje em dia tudo é tão monitorado, todo mundo anda com um iPad na mão. Aí você joga em casa contra a Bósnia...”, suspira Kwakman, que, de todo modo, culpa principalmente a comissão da seleção sub-21 da Holanda.

“Então é só dizer para o Kees: ‘Se você está sentindo um pouco, então volte para o AZ e cuide para estar em forma no sábado, em De Kuip’. Contra a Bósnia, pessoal... A gente também não daria conta com Steur e Van Bergen? Sim, e foi o que se viu.”

“Eu realmente não entendo isso”, prossegue um Kwakman irritado. “Claro que, como jogador, você também tem responsabilidade, mas como federação você também tem uma certa responsabilidade. O Smit ficou um tempo fora, e é muito mais importante que ele jogue fora de casa contra o Feyenoord do que em casa contra a Bósnia. Agora a situação dele piorou.”

O técnico do AZ, Leeroy Echteld, também lamenta muito a ausência de Smit, mas precisa virar a chave rapidamente. “Ele sabe o que precisa fazer, nós sabemos o que precisamos fazer. Vou deixar essa raiva para trás por enquanto”, afirma.

Echteld vê isso principalmente como um momento de aprendizado, inclusive para Smit. “Sim, eu não estive lá (na seleção sub-21 da Holanda, nota da redação), então não pude perguntar a ele como ele realmente estava se sentindo. Mas, com o Kees, você realmente precisa insistir, caso contrário ele simplesmente diz que pode jogar.”