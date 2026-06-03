O Ajax consultou, no início desta semana, a disponibilidade de Dani Ceballos no Real Madrid. Os especialistas em transferências Fabrizio Romano e Matteo Maretto confirmam o interesse e o contato, mas a ESPN se mostra cética. Segundo a emissora, Ceballos é “inatingível”.

Já é certo que Ceballos vai deixar o Real Madrid. O meio-campista ficou de lado no gigante espanhol e as relações pioraram ainda mais depois que ele e o técnico interino Álvaro Arbeloa entraram em conflito no mês passado, o que levou à exclusão de Ceballos da escalação para a partida seguinte.

Nesta temporada, o espanhol de 29 anos disputou apenas 23 partidas, totalizando 826 minutos. Um saldo magro para um meio-campista que vestiu a camisa do Real Madrid 215 vezes no total, marcando sete gols e dando dezesseis assistências.

O Ajax acredita poder tirar proveito da situação. O clube de Amsterdã entrou em contato com o Real Madrid no início desta semana para explorar as possibilidades, conforme confirmaram Romano e Maretto.

Não é a primeira vez que o nome de Ceballos surge nos bastidores de Amsterdã. No inverno passado, ele também foi fortemente associado ao Ajax, sem que houvesse qualquer desdobramento na época.

A ESPN investigou a situação e concluiu que o valor da transferência não representa um obstáculo intransponível para o Ajax. O clube de Amsterdã estaria disposto a desembolsar cerca de seis milhões de euros, valor sobre o qual o Real Madrid e o Ajax devem chegar a um acordo.

No entanto, a ESPN se mostra cética. O grande obstáculo não é o valor da transferência, mas o salário de Ceballos. O meio-campista teria que abrir mão de uma quantia considerável para concretizar a transferência.