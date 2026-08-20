O Manchester City está dando os retoques finais em uma de suas mais importantes contratações jovens neste verão, ao se aproximar de fechar o acordo com o talentoso e destacado marroquino Ayoub Bouaddi, estrela do meio-campo do Lille, da França.

Essa movimentação faz parte de um plano abrangente conduzido pelo novo técnico do City, Enzo Maresca, que busca reforçar e desenvolver o elenco da equipe para a nova temporada, depois de o clube já ter conseguido fechar contratações de peso, com destaque para a chegada de Elliot Anderson, vindo do Nottingham Forest, após uma disputa acirrada com os grandes da Premier League.

O aguardado substituto de Rodri

Diversos relatos já haviam confirmado anteriormente o desejo da diretoria do City de contratar Ayoub Bouaddi, considerado o substituto ideal para compensar a esperada saída do capitão espanhol da equipe, Rodri, para o Barcelona, graças ao enorme potencial técnico do craque marroquino e à sua capacidade de criar jogadas e controlar o ritmo das partidas, apesar da pouca idade.

Romano encerra a polêmica

O famoso especialista em transferências Fabrizio Romano encerrou a polêmica em torno do negócio, ao confirmar por meio de sua conta oficial na plataforma "X" que o Manchester City vai travar a última e decisiva rodada de negociações com a diretoria do Lille para fechar o acordo definitivamente em muito breve.

Romano ressaltou que o jovem jogador marroquino está em completo estado de expectativa e aguarda apenas que seu clube receba o sinal verde e a aprovação final para viajar à Inglaterra, a fim de se submeter aos exames médicos e concluir os procedimentos de sua transferência oficial para o atual campeão do Campeonato Inglês.

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