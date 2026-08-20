O Al-Hilal deu continuidade à sua política de dispensar jogadores estrangeiros no início da nova temporada, com o objetivo de abrir espaço para novas contratações durante a atual janela de transferências de verão.
O jornalista saudita Hamad Al-Suwailhi afirmou que o Al-Hilal chegou a um acordo com o jovem goleiro francês Mathéo Battouillet para a rescisão amigável de seu contrato, deixando o clube de forma gratuita.
Al-Suwailhi explicou, em declarações ao programa "Doreena Ghair", do canal "Al-Saudiya", que a saída de Battouillet dará ao Al-Hilal a oportunidade de contratar um novo jogador estrangeiro na categoria de idade em seu lugar.
O jornalista saudita acrescentou que o Al-Hilal deseja aproveitar essa oportunidade contratando um jogador defensor na categoria de idade, especialmente em caso de saída do zagueiro turco Yusuf Akçiçek.
O curioso é que Battouillet e Akçiçek se juntaram ao clube saudita na categoria de idade durante a última janela de transferências de verão, antes de a diretoria decidir dispensá-los após uma única temporada.
Isso ocorre apesar de Akçiçek ter conseguido atuar pelo Al-Hilal em diversas partidas, seja como titular ou reserva, enquanto Battouillet fracassou em convencer o técnico italiano Simone Inzaghi de suas capacidades.
Vale lembrar que o Al-Hilal trabalha atualmente para concretizar diversas contratações estrangeiras, especialmente nas posições de ponta e atacante, com a saída confirmada de seu atacante uruguaio Darwin Núñez e de seu ponta brasileiro Malcom.