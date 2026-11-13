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Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, afirmou que seu país não pensa em se retirar da organização da Copa do Mundo de 2030, apesar da crescente divergência com Marrocos sobre o país que sediará a partida final, na edição que está prevista para ser realizada em parceria entre Espanha, Marrocos e Portugal.

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Louzán afirmou, em entrevista ao programa espanhol "El Chiringuito", que a Federação Espanhola mantém o desejo de sediar a partida final, explicando que seu país já transmitiu essa posição à Federação Internacional de Futebol (Fifa), tendo em vista a importância de realizar o confronto de encerramento da Copa do Mundo em solo espanhol, por se tratar da partida mais relevante do torneio e a mais acompanhada em todo o mundo.

As declarações do presidente da Federação Espanhola vieram na esteira da polêmica provocada por Alberto Feijóo, líder do Partido Popular espanhol, depois que ele acenou com a possibilidade de o país se retirar do projeto de organização da Copa do Mundo de 2030, caso não obtenha o direito de sediar a partida final e esse privilégio seja concedido ao Marrocos.

Essas declarações voltaram a colocar os holofotes sobre a rivalidade entre os dois países quanto à realização das partidas mais importantes do torneio, apesar de participarem, ao lado de Portugal, da candidatura conjunta de organização.

Louzán destacou que estava ciente das declarações de Feijóo, nas quais ele vinculou a permanência da Espanha no projeto de organização à necessidade de realizar a partida final em seu território.

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Essas declarações refletem a importância da partida de encerramento para os meios esportivos e políticos espanhóis, diante do que sua realização representa em termos de presença internacional e midiática, por ser o evento mais destacado do maior torneio de futebol do mundo.

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Por outro lado, o presidente da Federação Espanhola fez questão de esclarecer a posição da instituição esportiva e de separar as declarações políticas da orientação oficial da federação, afirmando que a retirada da organização do torneio não está em pauta.

Dessa forma, a Espanha mantém sua participação na candidatura conjunta de organização, apesar da persistência do desacordo quanto à distribuição das partidas, sobretudo o confronto final, que representa o centro da disputa entre os parceiros.

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A candidatura para sediar a final recebe atenção especial na Espanha e no Marrocos, diante do desejo de cada parte de acolher a partida que testemunhará a coroação do campeão mundial em 2030.

A importância desse confronto não se limita ao seu valor esportivo, mas se estende às suas dimensões midiáticas e de público, já que conta com um acompanhamento mundial que torna sua realização um ganho destacado para o país organizador.

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Espera-se que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) defina a identidade do estádio e do país que sediará a partida final, dentro dos arranjos finais para a organização do torneio.

Até a divulgação da decisão, a disputa entre Espanha e Marrocos permanece em aberto, enquanto as declarações de Louzán reafirmam a continuidade de seu país no projeto de organização e negam a existência de qualquer orientação oficial de retirada por conta do desacordo sobre a partida de encerramento.