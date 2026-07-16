A Espanha aumenta o nível de cautela em relação ao Yamal... e define a posição do Boro em relação à final

Com a aproximação da final da Copa do Mundo de 2026, aumentam as pressões sobre a seleção espanhola em meio às dúvidas sobre dois dos astros da La Roja, antes do confronto do próximo domingo contra a seleção argentina.

A equipe médica da seleção espanhola dedicou especial atenção a Lamine Yamal e Pedro Porro após a vitória sobre a França nas semifinais.

De acordo com o jornal “Sport”, “as comissões técnica e médica da seleção espanhola optaram por adotar uma abordagem cautelosa com Lamine Yamal antes da final da Copa do Mundo de 2026, devido ao grande esforço físico que o jogador despendeu ao longo do torneio, embora tenham garantido que ele está pronto para o confronto contra a Argentina”.

O ponta do Barcelona participou do treino na quinta-feira, separadamente do grupo, ao lado de Pedro Porro, nos campos do centro de treinamento da Red Bull, em Nova York.

Yamal vem realizando um torneio excepcional, apesar de ter chegado à Copa do Mundo após se recuperar de uma lesão; ele participou de todas as partidas da Espanha e se empenhou ao máximo para ajudar a seleção de seu país.

Com o cansaço acumulado, a comissão médica da Federação Espanhola está lidando com o jogador com extrema cautela, evitando expô-lo a qualquer risco.

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Yamal participou do início do treino com seus companheiros, antes de se retirar durante os exercícios de posse de bola (“rondo”) e se dirigir para um tapete especial, onde realizou alongamentos e um programa individual, concentrando-se totalmente na final de domingo em Nova Jersey.

A reportagem confirmou que o jogador estará totalmente pronto para disputar a final contra a Argentina, na qual a Espanha busca conquistar seu segundo título mundial, destacando que Yamal demonstra grande entusiasmo e forte vontade de conquistar a Copa do Mundo.

A situação de Pedro Porro também não parece preocupante, já que ele sofre de uma distensão nos músculos posteriores da coxa, mas estará disponível para disputar a final.

O relatório indicou que o mesmo cuidado vale para Boro, eleito o melhor jogador da partida da semifinal contra a França, já que a comissão técnica prefere não arriscar um jogador que está passando por um excelente momento de desempenho.

O técnico Luis de la Fuente conversou calmamente com Yamal e Pedro Boro antes de se concentrar nos demais 24 jogadores durante o treino.

A sessão de treino contou com um programa voltado para a recuperação física: os jogadores que não participaram da partida contra a França realizaram exercícios mais intensos, enquanto os titulares se limitaram a exercícios leves.

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