A escolha de Benzema chama a atenção: talento marroquino invade suas contas na Bola de Ouro

O francês Karim Benzema, capitão do Al-Ittihad saudita e vencedor da Bola de Ouro em 2022, revelou suas escolhas na votação do Troféu Kopa de 2026, destinado ao melhor jogador jovem com menos de 21 anos.

Segundo informou a rede francesa "Foot Mercato", os detalhes da votação publicados pela revista "France Football" mostraram que Benzema escolheu Lamine Yamal em primeiro lugar, seguido por seu companheiro Pau Cubarsí em segundo, e depois Ayyoub Bouaddi, meio-campista do Lille francês, em terceiro lugar, concedendo ao talento marroquino um lugar entre os três jovens jogadores que mais prefere na disputa pelo prêmio.

A escolha de Benzema ficou em grande medida alinhada com o resultado final, depois que Yamal manteve o Troféu Kopa pela terceira vez consecutiva, à frente de seu companheiro Cubarsí, que ficou em segundo, e do francês Warren Zaïre-Emery, que ocupou o terceiro lugar.

A lista dos dez primeiros também incluiu Lennart Karl, Yan Diomande, Ayyoub Bouaddi, Elie Junior Kroupi, Kerim Alajbegovic, Ibrahim Maza e Johan Manzambi.

Aos 19 anos, Yamal segue escrevendo seu nome na história do prêmio destinado aos jovens talentos, depois de se tornar o primeiro jogador a conquistá-lo três vezes seguidas, em um feito que reflete sua marcante presença no cenário europeu apesar da pouca idade.

Yamal conquistou o prêmio após obter o maior número de pontos, de acordo com o processo de votação realizado pelos jogadores que já venceram a Bola de Ouro, à frente deles Lionel Messi, dono de 8 troféus.