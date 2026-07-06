A escalação oficial... Yamaal desafia Cristiano no confronto entre Espanha e Portugal

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, anunciou a escalação da “La Roja” para o confronto contra a Portugal, no estádio de Dallas, nesta noite de segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Lamine Yamal lidera a escalação da Espanha, apoiado pelo trio formado por Dani Olmo, Álex Baena e Mikel Oyarzabal no ataque dos Matadores.
A escalação completa é a seguinte:
Goleiro: Simón.
Defesa: Boro, Kobarsi, Laporte, Cocoria.
Meio-campo: Pedri, Rodri, Olmo.
Ataque: Yamal, Baína, Oyarzabal.
Por outro lado, Cristiano Ronaldo se prepara para liderar o ataque da seleção de Portugal contra a Espanha, auxiliado pelo trio Bruno Fernandes, João Félix e Pedro Neto.
A escalação de Portugal, anunciada pelo técnico Roberto Martínez, é a seguinte:
Goleiro: Costa.
Defesa: Cancelo, Díaz, Vega, Mendes.
Meio-campo: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.
Ataque: João Félix, Neto, Cristiano Ronaldo.
Vale lembrar que o vencedor do confronto entre Espanha e Portugal enfrentará, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica.