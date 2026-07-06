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A escalação oficial... Yamaal desafia Cristiano no confronto entre Espanha e Portugal

Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
Espanha
EUA

Quem vai passar para as quartas de final da Copa do Mundo?

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, anunciou a escalação da “La Roja” para o confronto contra a Portugal, no estádio de Dallas, nesta noite de segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Lamine Yamal lidera a escalação da Espanha, apoiado pelo trio formado por Dani Olmo, Álex Baena e Mikel Oyarzabal no ataque dos Matadores.

A escalação completa é a seguinte:

Goleiro: Simón.

Defesa: Boro, Kobarsi, Laporte, Cocoria.

Copa do Mundo
Portugal crest
Portugal
POR
Espanha crest
Espanha
ESP

Meio-campo: Pedri, Rodri, Olmo.

Ataque: Yamal, Baína, Oyarzabal.

Por outro lado, Cristiano Ronaldo se prepara para liderar o ataque da seleção de Portugal contra a Espanha, auxiliado pelo trio Bruno Fernandes, João Félix e Pedro Neto.

A escalação de Portugal, anunciada pelo técnico Roberto Martínez, é a seguinte:

Goleiro: Costa.

Defesa: Cancelo, Díaz, Vega, Mendes.

Meio-campo: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.

Ataque: João Félix, Neto, Cristiano Ronaldo.

Vale lembrar que o vencedor do confronto entre Espanha e Portugal enfrentará, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica.

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