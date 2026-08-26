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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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A escalação oficial: Ivan Toney lidera o ataque do Al Ahli no confronto contra o Auckland

Al-Ahli x Auckland FC
Al-Ahli
Auckland FC
FIFA Intercontinental Cup
Arábia Saudita
Nova Zelândia

O Sundowns aguarda o vencedor


Marino Pusic, treinador do Al-Ahli, da Arábia Saudita, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Auckland, da Nova Zelândia, na noite desta quarta-feira, pela Copa Intercontinental 2026.

O estádio Al-Inmaa, casa do Al-Ahli, na cidade de Jidá, na Arábia Saudita, recebe a partida entre o Al-Ahli e o Auckland, válida pela primeira rodada da Copa Intercontinental de clubes.

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O vencedor garantirá um encontro com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na próxima fase, dentro das disputas da Copa Intercontinental entre os campeões da Ásia, da África e da Oceania.

A escalação do Al-Ahli ficou da seguinte forma:

Goleiro: Édouard Mendy.

Defesa: Mohammed Abdulrahman, Merih Demiral, Roger Ibañez e Zakaria Hawsawi.

Meio-campo: Ziyad Al-Jahani, Spertsyan e Atangana.

Ataque: Trincão, Ivan Toney e Galeno.

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