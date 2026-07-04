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Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

A escalação do Marrocos para o jogo contra o Canadá... Wahbi faz uma alteração

Canadá x Marrocos
Canadá
Marrocos
Copa do Mundo
M. Ouahbi
C. Riad
R. Halhal
Canadá
Marrocos
EUA

Os Leões do Atlas sonham em chegar às quartas de final pela segunda vez consecutiva

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, anunciou a escalação titular de sua equipe para o confronto contra o Canadá, neste sábado à noite, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada no estádio de Houston, onde os “Leões do Atlante” buscam dar continuidade à sua trajetória no torneio e garantir a classificação para as quartas de final, após terem eliminado a Holanda nas oitavas de final nos pênaltis, após um empate em 1 a 1.

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A escalação da seleção marroquina sofreu apenas uma alteração em relação à partida anterior contra a Holanda, com Mohamed Wahbi escalando o zagueiro Radwan Halhal no lugar de Shadi Riad, ausente por lesão.

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Canadá crest
Canadá
CAN
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Marrocos
MAR

A escalação do Marrocos foi a seguinte:

Goleiro: Yassine Bounou.

Defesa: Nassir Mazraoui, Radwan Halhal, Issa Diop, Achraf Hakimi.

Meio-campo: Ezzedine Ounahi, Nael El-Ainaoui, Ayub Bouadi.

Ataque: Bilal El Khannous, Ismail El Saibari, Ibrahim Diaz.

Vale lembrar que o vencedor desta partida enfrentará o vencedor do confronto entre França e Paraguai.

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