A escalação do Marrocos para o jogo contra o Canadá... Wahbi faz uma alteração

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, anunciou a escalação titular de sua equipe para o confronto contra o Canadá, neste sábado à noite, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada no estádio de Houston, onde os “Leões do Atlante” buscam dar continuidade à sua trajetória no torneio e garantir a classificação para as quartas de final, após terem eliminado a Holanda nas oitavas de final nos pênaltis, após um empate em 1 a 1.

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A escalação da seleção marroquina sofreu apenas uma alteração em relação à partida anterior contra a Holanda, com Mohamed Wahbi escalando o zagueiro Radwan Halhal no lugar de Shadi Riad, ausente por lesão.

A escalação do Marrocos foi a seguinte:

Goleiro: Yassine Bounou.

Defesa: Nassir Mazraoui, Radwan Halhal, Issa Diop, Achraf Hakimi.

Meio-campo: Ezzedine Ounahi, Nael El-Ainaoui, Ayub Bouadi.

Ataque: Bilal El Khannous, Ismail El Saibari, Ibrahim Diaz.

Vale lembrar que o vencedor desta partida enfrentará o vencedor do confronto entre França e Paraguai.