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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A escalação da França e da Suécia... O quarteto ofensivo explosivo desafia a dupla formada por Isaac e Giocuris

França x Suécia
França
Suécia
Copa do Mundo
França
Suécia
EUA

Quem vai decidir a partida das oitavas de final?

O quarteto ofensivo formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Oliisi e Bradley Parkola lidera a escalação da França para enfrentar a Suécia na partida entre as duas seleções na madrugada desta quarta-feira, no Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O técnico da França, Didier Deschamps, optou por escalar a dupla Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot no meio-campo.

A escalação completa da França ficou assim:

Goleiro: Maignan.

Defesa: Kondé, Upamecano, Salcia, Dini.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Suécia crest
Suécia
SWE

Meio-campo: Rabiot, Chouameni.

Ataque: Barkola, Oulissi, Dembélé, Mbappé.

Por outro lado, a dupla Alexander Isak e Victor Giociris lidera a escalação da Suécia, que ficou assim:

Goleiro: Zieterström.

Defesa: Gudmundsson, Lindelöf, Lagerback.

Meio-campo: Stroud, Yassin Al-Ayari, Bergvall, Svensson.

Ataque: Ilanga, Giociris, Isaac.

Vale lembrar que o vencedor deste confronto enfrentará, nas oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção do Paraguai, que eliminou a Alemanha nos pênaltis.

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