A escalação da França e da Suécia... O quarteto ofensivo explosivo desafia a dupla formada por Isaac e Giocuris

O quarteto ofensivo formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Oliisi e Bradley Parkola lidera a escalação da França para enfrentar a Suécia na partida entre as duas seleções na madrugada desta quarta-feira, no Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O técnico da França, Didier Deschamps, optou por escalar a dupla Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot no meio-campo.
A escalação completa da França ficou assim:
Goleiro: Maignan.
Defesa: Kondé, Upamecano, Salcia, Dini.
Meio-campo: Rabiot, Chouameni.
Ataque: Barkola, Oulissi, Dembélé, Mbappé.
Por outro lado, a dupla Alexander Isak e Victor Giociris lidera a escalação da Suécia, que ficou assim:
Goleiro: Zieterström.
Defesa: Gudmundsson, Lindelöf, Lagerback.
Meio-campo: Stroud, Yassin Al-Ayari, Bergvall, Svensson.
Ataque: Ilanga, Giociris, Isaac.
Vale lembrar que o vencedor deste confronto enfrentará, nas oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção do Paraguai, que eliminou a Alemanha nos pênaltis.