A equipe do PSV parte para uma série de jogos decisivos para o título na preparação para o confronto fora de casa contra o Ajax

Após o jogo em casa contra o PEC Zwolle, o elenco do PSV voará para um destino ensolarado para comemorar o 27º título nacional. Foi o que revelou o técnico Peter Bosz nesta quarta-feira, durante uma coletiva de imprensa do time de Eindhoven.

Na VriendenLoterij Eredivisie, o PSV enfrenta o PEC na noite de quinta-feira. Às 21h, o time de Zwolle visita o Philips Stadion.

Em seguida, o elenco do PSV viajará para o exterior. Na verdade, esses dias eram de folga, mas os jogadores manifestaram o desejo de viajar juntos.

O próprio Bosz também vai junto. Segundo o técnico de sucesso, o próximo fim de semana foi escolhido porque o intervalo até a próxima rodada, na qual está programado o confronto fora de casa contra o Ajax, é suficiente.

“Depois disso, teremos uma semana normal de treinos. É o mesmo de sempre, então isso não causa problemas na preparação para o próximo jogo”, afirmou Bosz.

Ajax e PSV se enfrentam no sábado, 2 de maio, na Johan Cruijff ArenA. Para os amsterdenses, essa é uma partida crucial na disputa por uma vaga nas competições europeias.

Além das notícias sobre a viagem de comemoração do título, Bosz também anunciou um estreante. O goleiro Nick Olij vai defender a meta pela primeira vez em uma partida oficial do PSV na quinta-feira.