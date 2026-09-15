A escolha do time titular no Barcelona deixou de ser apenas uma decisão técnica momentânea e se transformou, sob o comando de Hans Flick, em uma equação matemática precisa, executada com rigor.

O treinador alemão, que afirmou publicamente ter o elenco mais equilibrado desde sua chegada, aplica desde o início da temporada um sistema de rodízio que não deixa espaço para o acaso, um sistema que pode revelar por completo sua próxima escalação diante do Racing.

Após seis partidas oficiais, cinco pela La Liga e uma pela Liga dos Campeões da Europa, ficou claro o padrão adotado pelo técnico dos Blaugranas, segundo o "Mundo Deportivo".

O vestiário conta com dois times titulares e uma equação que tem gerado resultados brilhantes até agora. Se o treinador alemão mantiver a aplicação dessa fórmula amanhã, quarta-feira, contra o Racing, será a vez de Koundé, Christensen, Cancelo, Olmo e Adjemi.

A lei do rodízio na defesa do Barcelona

Na lateral direita, o rodízio é claro entre Eric García e Jules Koundé, com o formado em La Masia tendo jogado como titular diante do Athletic Bilbao, do Valencia e do Levante, enquanto o francês teve sua chance contra o Rayo Vallecano e o Feyenoord, sabendo-se que sua ausência em uma das partidas foi por conta de suspensão.

No miolo de zaga, a mesma regra se aplica. Gerard Martín começou como titular contra o Athletic Bilbao, o Valencia e o Levante, enquanto Andreas Christensen, que participou da estreia diante do Elche para suprir a ausência de Cubarsí, começou como titular contra o Rayo Vallecano e o Feyenoord.

Já no lado esquerdo, o rodízio foi entre Baldé, que começou diante do Valencia e do Levante, e Cancelo, que apareceu como titular diante do Feyenoord.

Meio-campo e ataque: ninguém descansa a não ser Pedri e Lamine

No meio-campo defensivo, Marc Bernal e Fermín López ou Rodri revezaram os papéis; Bernal começou as três primeiras partidas diante do Elche, do Athletic Bilbao e do Rayo Vallecano, enquanto seu companheiro assumiu as três últimas partidas contra o Valencia, o Feyenoord e o Levante. A única exceção é Pedri, que permanece titular indispensável.

No meio-campo ofensivo, Fermín e Olmo se revezam. O primeiro começou contra o Athletic Bilbao, o Valencia e o Levante, e o segundo teve a titularidade contra o Rayo e o Feyenoord.

Na ponta, apesar de Lamine Yamal ser titular fixo na direita, o lado esquerdo tem visto um rodízio nas últimas três partidas entre Gordon, que começou na La Liga contra o Valencia e o Levante, e Adjemi, que começou contra o Feyenoord e o Elche.

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As substituições confirmam a teoria alemã

Essa equação não se manifesta apenas no time titular, mas até nas substituições. Quando Gordon e Adjemi entram como reservas, revezam os papéis constantemente, como aconteceu diante do Elche, do Rayo, do Valencia, do Feyenoord e do Levante, o mesmo cenário que ocorre entre Bernal e Rodri.

A equação de Flick até agora não conhece cortesias: todos jogam e todos estão prontos.