A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta quarta-feira a lista dos indicados ao prêmio de melhor treinador da África em 2026, que teve uma marcante presença árabe.

A lista inclui uma dupla marroquina, uma dupla egípcia, representadas por Walid Regragui, ex-técnico da seleção do Marrocos, e seu sucessor, o atual treinador do Marrocos, Mohamed Ouahbi, além de Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, e Moatamed Gamal, técnico do Zamalek.

Regragui conduziu a seleção do Marrocos à final da Copa Africana de Nações 2025, cujo título foi posteriormente decidido em favor do Marrocos administrativamente, após a desistência de Senegal da partida, na espera da decisão final do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

Após sua grande conquista com o título da Copa do Mundo Sub-20 no ano passado, Mohamed Ouahbi comandou a seleção do Marrocos como sucessor de Regragui, classificando-se às quartas de final, onde foi eliminado pela França.

Por outro lado, Hossam Hassan conduziu a seleção do Egito à classificação para a Copa do Mundo 2026 e, em seguida, às oitavas de final pela primeira vez na história do Egito, antes da eliminação diante da Argentina.

Já Moatamed Gamal chegou com o Zamalek à final da Copa das Confederações Africana e ao título do Campeonato Egípcio, apesar das condições extremamente difíceis pelas quais passa o clube.

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Além desse quarteto, a lista dos 10 indicados inclui: o senegalês Lamine Ndiaye, campeão com o USM Alger do título da Copa das Confederações Africana em sua primeira temporada com a equipe, e o português Pedro Leitão Brito (Bubista), que conduziu Cabo Verde ao Mundial e, em seguida, à fase dos 32 avos em sua primeira participação em Copa do Mundo.

Também está presente o francês Sébastien, que conseguiu conduzir a seleção da República Democrática do Congo à classificação para a Copa do Mundo 2026, encerrando sua longa ausência do torneio, e o português Alexandre Santos, que levou o FAR Rabat à final da Liga dos Campeões Africana, e Pape Thiaw, que conduziu a seleção de Senegal à final da Copa Africana de Nações 2025, além de garantir com ela a classificação para a Copa do Mundo 2026.

Na lista também está Miguel Cardoso, campeão com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, da Liga dos Campeões Africana e da Copa dos Três Continentes.

A cerimônia de entrega dos prêmios da CAF de 2026 está marcada para o próximo dia 7 de dezembro, na cidade de Lagos, na Nigéria, para o anúncio dos vencedores nas diferentes categorias.

10 clubes e 10 seleções: forte disputa árabe pelos prêmios da CAF