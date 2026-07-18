A enxurrada dos ingleses traz de volta uma lembrança sombria para os Galo... e Saka supera Beckham

A seleção inglesa encerrou o primeiro tempo contra a França com uma vantagem de 4 a 0 na partida que definirá o terceiro colocado da Copa do Mundo de 2026.

Os quatro gols da Inglaterra foram marcados por Declan Rice, Ezri Konsa e Bukayo Saka (dois gols), aos 3, 18, 37 e 45+1 minutos.

A rede de estatísticas “Opta” informou que, desde 2008, a seleção francesa não ficava a perder por dois gols nos primeiros 20 minutos de nenhuma partida, o que não acontecia desde o confronto contra a Romênia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, em outubro de 2008, quando o jogo terminou empatado em 2 a 2.

Já a rede “Squawka” esclareceu que a maior diferença de gols em uma partida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo foi de 4 gols, quando a seleção sueca venceu a Bulgária por 4 a 0 na edição de 1994.

E acrescentou: “Bukayo Saka marcou 6 gols na Copa do Mundo defendendo a seleção da Inglaterra, mais do que David Beckham (3 gols)”.