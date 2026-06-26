A disputa pelos três primeiros lugares da Copa do Mundo... Como está a situação após a classificação de três seleções?

A disputa pelas oito vagas para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 pela chave dos “melhores terceiros” se acirrou após o término do segundo dia da rodada final da fase de grupos.

A disputa entrou em sua fase decisiva após a conclusão das partidas de vários grupos, enquanto outros ainda aguardam sua última rodada, o que mantém a competição aberta até os últimos momentos das partidas da primeira fase.

Até o momento, três seleções garantiram suas vagas pela chave dos melhores terceiros: a Suécia (do Grupo 6), o Equador (do Grupo 5) e a Bósnia e Herzegovina (do Grupo 2), enquanto restam cinco vagas a serem decididas nos dois últimos dias da fase de grupos.

De acordo com o regulamento do torneio, as oito melhores seleções que ocuparem o terceiro lugar entre os 12 grupos se classificam, juntando-se às que ficaram em primeiro e segundo lugar em cada grupo, enquanto as quatro últimas colocadas são eliminadas da competição.

Classificação atual dos melhores terceiros

A seleção da Suécia lidera a tabela dos melhores terceiros com 4 pontos, após ter concluído suas três partidas, superando por diferença de gols o Equador, segundo colocado, que também encerrou a fase de grupos com 4 pontos e saldo de gols igual a zero (0). A seleção da Bósnia e Herzegovina ocupa o terceiro lugar com 4 pontos e saldo de gols de -1.

As três seleções garantiram suas vagas nas oitavas de final.

Já a seleção do Paraguai ocupa a quarta posição com o mesmo número de pontos, mas com saldo de gols de (-2). Na quinta posição está a Croácia, com 3 pontos em apenas duas partidas, seguida pela Coreia do Sul em sexto lugar, também com 3 pontos, após ter disputado todas as suas partidas.

Em seguida, vem a Argélia em sétimo lugar, com 3 pontos em duas partidas, enquanto a Escócia ocupa atualmente a oitava e última posição de classificação, com 3 pontos, após encerrar sua trajetória na fase de grupos.

Já fora das vagas de classificação no momento, Cabo Verde ocupa a nona posição com 2 pontos em duas partidas, seguido pela Bélgica em décimo lugar, também com 2 pontos em duas partidas, e pela República Democrática do Congo em décimo primeiro lugar com 1 ponto, enquanto o Senegal está na última posição da tabela, sem nenhum ponto após duas rodadas.

A seguir, a classificação completa dos melhores terceiros até o momento:

Seleções oficialmente classificadas

1- Suécia (Grupo 6): disputou 3 partidas, somou 4 pontos, saldo de gols 0.

2- Equador (Grupo 5): disputou 3 partidas, somou 4 pontos, saldo de gols 0.

3- Bósnia e Herzegovina (Grupo 2): disputou 3 partidas, somou 4 pontos, saldo de gols de -1.

Seleções que aguardam o desfecho

4- Paraguai (Grupo 4): disputou 3 partidas, somou 4 pontos, saldo de gols de -2.

5- Croácia (Grupo 12): disputou 2 partidas, somou 3 pontos, saldo de gols -1.

6- Coreia do Sul (Grupo 1): disputou 3 partidas, somou 3 pontos, saldo de gols -1.

7- Argélia (Grupo 10): disputou 2 partidas, somou 3 pontos, saldo de gols de -2.

8- Escócia (Grupo 3): disputou 3 partidas, somou 3 pontos, saldo de gols de -3.

Seleções que estão fora da zona de classificação no momento

9- Cabo Verde (Grupo 8): disputou 2 partidas, somou 2 pontos, saldo de gols 0.

10- Bélgica (Grupo 7): disputou duas partidas, somou dois pontos, saldo de gols 0.

11- República Democrática do Congo (Grupo 11): disputou duas partidas, somou um ponto, saldo de gols de -1.

12- Senegal (Grupo 9): disputou duas partidas, não somou nenhum ponto e tem saldo de gols de -3.

Como a FIFA determina as melhores equipes em terceiro lugar?

De acordo com o artigo 13 do Regulamento da Federação Internacional de Futebol (FIFA), as seleções que ocupam o terceiro lugar nos grupos são classificadas com base nos seguintes critérios, nesta ordem:

1- Maior número de pontos conquistados em todas as partidas do grupo.

2- Melhor saldo de gols em todas as partidas do grupo.

3- Maior número de gols marcados em todas as partidas da chave.

4- Maior pontuação em conduta disciplinar da equipe (jogadores e membros da comissão técnica), com base no número de cartões amarelos e vermelhos em todas as partidas da chave.

5- As equipes empatadas serão classificadas de acordo com a versão mais recente publicada do ranking mundial da FIFA.

6- Se o empate persistir, as equipes serão classificadas de acordo com a versão imediatamente anterior do ranking da FIFA, continuando a consultar as versões anteriores sucessivamente até que a classificação seja definida.

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