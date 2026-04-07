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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

A disputa pelos recordes... Yamal ameaça o reinado de Haaland no confronto contra o Atlético

L. Yamal
E. Haaland
Barcelona
Atlético de Madrid
Manchester City
Liga dos Campeões
Espanha
Noruega
England

Será que Lamine vai alcançar um feito inédito na Liga dos Campeões?

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, busca quebrar o recorde do norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, durante o esperado confronto contra o Atlético de Madrid, amanhã, quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O jogador da seleção espanhola está altamente motivado nesta competição, especialmente porque enfrentará um adversário com quem o Barça tem contas a acertar.

Yamal soma 5 gols e 4 assistências em 8 partidas disputadas na atual edição da competição.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, se Yamal conseguir marcar ou dar uma assistência contra o Atlético, ele se tornará o jogador mais jovem da história a contribuir com pelo menos 10 gols em uma única edição da Liga dos Campeões, aos 18 anos e 269 dias.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", Yamal ultrapassaria assim o recorde de Erling Haaland, que marcou 10 gols e deu uma assistência aos 19 anos e 212 dias durante a temporada 2019-2020.

O ponta do Barça ficou de fora de duas partidas da competição nesta temporada: a primeira por lesão contra o Newcastle na primeira fase, e a segunda por suspensão contra o Slavia Praga.

Leia também: Yamal: "Meus amigos no Barcelona são todos espiões"!

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