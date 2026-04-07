A disputa pelos recordes... Yamal ameaça o reinado de Haaland no confronto contra o Atlético

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, busca quebrar o recorde do norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, durante o esperado confronto contra o Atlético de Madrid, amanhã, quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O jogador da seleção espanhola está altamente motivado nesta competição, especialmente porque enfrentará um adversário com quem o Barça tem contas a acertar.

Yamal soma 5 gols e 4 assistências em 8 partidas disputadas na atual edição da competição.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, se Yamal conseguir marcar ou dar uma assistência contra o Atlético, ele se tornará o jogador mais jovem da história a contribuir com pelo menos 10 gols em uma única edição da Liga dos Campeões, aos 18 anos e 269 dias.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", Yamal ultrapassaria assim o recorde de Erling Haaland, que marcou 10 gols e deu uma assistência aos 19 anos e 212 dias durante a temporada 2019-2020.

O ponta do Barça ficou de fora de duas partidas da competição nesta temporada: a primeira por lesão contra o Newcastle na primeira fase, e a segunda por suspensão contra o Slavia Praga.



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