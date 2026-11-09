A delegação da Federação Internacional de Futebol (Fifa) chegou ao estádio Spotify Camp Nou nesta segunda-feira, no âmbito de seu tour de inspeção pelas cidades e estádios candidatos a sediar as competições da Copa do Mundo de 2030, em meio à candidatura do estádio catalão para receber a partida final do torneio.

De acordo com o que informou o jornal espanhol As, o Spotify Camp Nou é um dos três estádios candidatos a sediar qualquer partida do Mundial, incluindo a final, segundo o dossiê de candidatura da sede.

O estádio do Barcelona figura ao lado do Santiago Bernabéu e do estádio Hassan II, no Marrocos, que ainda está em construção, entre os três estádios candidatos a receber a partida final.

A delegação da Federação Internacional de Futebol contou, durante a visita, com representantes da Federação Espanhola de Futebol e autoridades das instituições envolvidas, além de vários membros do Barcelona, encabeçados pelo presidente do clube, Joan Laporta.

O tour incluiu a inspeção das instalações do estádio, no âmbito de um processo de avaliação que leva em consideração diversos fatores, não se limitando ao estádio em si, mas estendendo-se à infraestrutura, à capacidade dos hotéis, dos hospitais, dos meios de transporte e de comunicação, além do que se conhece como estádios secundários, que serão usados como centros de treinamento das seleções participantes.

O Camp Nou, cujas obras de desenvolvimento e reabilitação ainda precisam ser concluídas, é uma das duas opções apresentadas na Espanha para sediar a partida final, em meio à controvérsia em curso entre os países organizadores sobre o estádio que receberá o confronto de encerramento do torneio.

A disputa se destaca em especial entre o Marrocos, que deseja sediar a partida final do Mundial no estádio Hassan II, e a Espanha, que possui duas opções: o Santiago Bernabéu e o estádio do Barcelona.

Vale ressaltar que a decisão final sobre o estádio que sediará a partida final será de competência exclusiva da Federação Internacional de Futebol, enquanto essas visitas representam um fator decisivo na avaliação dos prós e contras de cada estádio e de sua capacidade de receber a partida.

No entanto, a primeira grande decisão esperada será a definição do número de cidades-sede e a escolha dos estádios que receberão as partidas do torneio. O tour de inspeção deverá prosseguir nesta terça-feira na cidade de Barcelona, onde a delegação da Federação Internacional visitará o estádio do RCDE.