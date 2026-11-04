O calvário do astro brasileiro Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, teve continuidade, já que ele voltou a ser alvo de duras críticas nesta noite.

O ponta brasileiro foi titular na partida do Real Madrid pela Liga dos Campeões contra o AEK Atenas, mas, mais uma vez, não teve uma boa atuação.

O Real Madrid quase perdeu o seu jogo desta noite na Grécia, pois estava atrás no placar por 2 a 1 a quinze minutos do fim da partida, mas os merengues resgataram o seu tradicional espírito europeu para protagonizar uma reviravolta emocionante e vencer por 3 a 2.

Mas Vinícius Júnior estava sob enorme pressão. Depois de ser suspenso por 4 partidas no Campeonato Espanhol, o técnico José Mourinho lhe deu a oportunidade de ser titular nesta noite e, com toda a certeza, ele não aproveitou a chance da melhor forma.

Após atuar pela ponta esquerda, empurrando Jan Diomande para a ponta direita, o ex-jogador do Flamengo não teve uma atuação convincente neste confronto.

Com o brilho de Diomande nas últimas partidas na posição de ponta esquerda, Vinícius Júnior precisava se afirmar em Atenas, mas não fez nenhuma diferença. Especialmente porque, ao contrário dos seus companheiros, ele pôde ter um descanso após a sua ausência nas últimas partidas do campeonato.

Vinícius se mostrou incapaz de criar qualquer perigo e careceu de precisão em seus dribles.

O Real Madrid é melhor sem Vinícius?

Naturalmente, as reações na Espanha foram extremamente duras em relação ao jogador brasileiro.

O jornal "As" afirmou que "a sua atuação foi lamentável no primeiro tempo. E no segundo tempo, ele tentou, mas não conseguiu. No momento, Diomande está muito à sua frente na escalação titular".

Já Jorge Valdano, ex-jogador do Real Madrid, que costuma ser comedido em seus comentários, foi extremamente crítico com o brasileiro em um programa de televisão no canal Movistar, ao dizer: "A palavra aceitável não se aplica a um jogador como Vinícius. Ele se esforçou pouco e raramente foi bem-sucedido".

E prosseguiu: "Ele fez apenas um bom lance. Não nos lembramos de nada digno de nota em sua partida desta noite; para um jogador que manteve esse nível excepcional por muito tempo, isso é muito pouco. Essa atuação apagada de Vinícius não o ajudará a recuperar a posição que Diomande conquistou".

E, apesar de não poder jogar contra o Valencia nesta semana, Vinícius Júnior já não é considerado um jogador titular na escalação ideal de Mourinho no Real Madrid. O jornal "Marca" aponta que "pode parecer fácil apontar o dedo para Vinícius e responsabilizá-lo pelos problemas do Real Madrid, mas não é por acaso que o nível da equipe de Mourinho cai quando o brasileiro está em campo".

O jornal também destacou a sua falta de comprometimento defensivo.

Ficou claro que Vinícius atravessa um período de queda do qual é difícil sair, o que o colocará em uma grande encruzilhada quando retornar da suspensão, pois, muito provavelmente, ele se encontrará no banco de reservas.