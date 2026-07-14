A disponibilidade de Marcos Leonardo para os jogos decisivos do Ajax na Conference League é incerta

“Vai ser emocionante” saber se o Ajax poderá contar com Marcos Leonardo na fase preliminar da Conference League, segundo apurou José De La Verde, do Ajaxfinancials.com.

Marcos Leonardo foi contratado pelo Ajax no domingo, vindo do Al-Hilal, por 17,5 milhões de euros. Esse valor pode chegar a 19 milhões de euros, caso sejam alcançados eventuais bônus.

Enquanto isso, o Ajax ainda não apresentou o brasileiro, o que faz com que o tempo comece a se esgotar para o clube de Amsterdã.

Afinal, no dia 23 de julho está marcada a primeira partida da dupla contra o Vojvodina ou o Ferencvaros, na segunda fase preliminar da Conference League.

O prazo final para as inscrições dessa dupla de partidas é 23 de julho à 00h, ou seja, daqui a onze dias. A autorização de trabalho para Leonardo pode demorar até duas semanas para ser concedida.

Segundo De La Verde, o Ajax é um referenciador reconhecido pelo IND. Trata-se de uma empresa, instituição de ensino ou organização oficialmente aprovada pelo IND.

Esse status costuma ser obrigatório para solicitar autorizações de permanência ou vistos para trabalhadores estrangeiros (como migrantes qualificados), estudantes ou au pairs. Com isso, o processo junto ao IND é bem mais rápido, mas ainda assim pode levar duas semanas.

Se o Ajax não conseguir inscrevê-lo a tempo para a partida de 23 de julho, Leonardo também perderá a partida de volta da dupla de confrontos na Johan Cruijff ArenA, em 30 de julho.