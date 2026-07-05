A diretoria ou Yaisla? O segredo por trás da saída de Mahrez do Al-Ahly

Reportagens da mídia saudita revelaram o principal motivo por trás da saída do astro argelino Riyad Mahrez do Al-Ahli, apesar de ele ter defendido o time nas últimas três temporadas, antes de acionar a cláusula de rescisão de seu contrato em troca de 15 milhões de dólares.

O Al-Ahli havia anunciado oficialmente a saída de Mahrez, encerrando assim a trajetória do jogador com o “Al-Raqi” após três temporadas, nas quais ele contribuiu para várias conquistas nacionais e continentais.

De acordo com o que foi mencionado no programa “Mala’ab”, transmitido pela rádio “Al-Arabiya FM”, o técnico alemão Matthias Jaissle se prepara para realizar uma mudança radical no estilo de jogo da equipe durante a nova temporada, adotando o esquema 3-4-3.

Ele explicou que, por meio desse esquema tático, o técnico pretende exercer pressão alta de forma contínua, além de dominar a posse de bola contra os adversários, o que exige jogadores com grande capacidade física que lhes permita cumprir as tarefas defensivas e ofensivas durante toda a partida.

Leia também... Mahrez após rescindir contrato: “O interesse do Al-Ahly é o mais importante!”

A fonte indicou que Riyad Mahrez não atende mais aos requisitos físicos impostos pelo novo esquema, especialmente devido ao seu avanço na idade, o que levou a comissão técnica a concordar com sua saída, preparando o terreno para a reformulação da equipe de acordo com a visão de Yaisle para a próxima temporada.

Mahrez havia se juntado ao Al-Ahli no verão de 2023 e contribuiu para a conquista da Liga dos Campeões da Ásia nas duas últimas edições, além de ter conquistado o Supercampeonato Nacional em uma única ocasião.