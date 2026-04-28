A diretoria do Corinthians está de saco cheio de Memphis: “Ele está destruindo o clube inteiro!”

César Romeu, membro da diretoria do Corinthians, criticou Memphis Depay. Romeu revelou detalhes sobre a situação financeira do clube brasileiro e considera o holandês uma das principais causas.

Em entrevista ao Central do Timão, o consultor indica que o endividamento do Corinthians é alto e manifesta seu apoio ao presidente Osmar Stabile. “Precisamos continuar apoiando-o, pois ele está fazendo de tudo para saldar essas dívidas.”

Romeu não está satisfeito com os agentes dos jogadores. “Sempre que entra dinheiro, há agentes à espera para exigir pagamentos para os jogadores. Isso é um poço sem fundo.”

“Mas o que realmente está arruinando o clube é Memphis Depay”, afirma Romeu com convicção. “Um milhão de euros por mês e ele não marca gols nem dá assistências.” “O cara não joga há quatro meses e a gente tem que continuar pagando. E a dívida pendente dele ainda é de sete milhões de euros”, diz o dirigente, irritado.

Apesar disso, o Corinthians quer manter Depay e elaborou um plano de três etapas para isso: primeiro, ambas as partes precisam concordar com uma prorrogação; depois, seu lucrativo contrato precisa ser tornado financeiramente mais viável; e, por fim, o clube precisa atrair parceiros financeiros adicionais.

O atacante holandês disputou apenas doze partidas pelo Corinthians nesta temporada e perdeu dezoito jogos devido a lesões. Ele marcou apenas um gol e deu uma assistência.