A diretoria do Al-Ittihad de Jeddah toma uma decisão decisiva sobre o futuro de Consesao

A diretoria do clube Al-Ittihad de Jeddah tomou hoje, quinta-feira, uma decisão urgente sobre o futuro do técnico português Sérgio Conceição no clube.

Segundo o jornal saudita “Al-Yaum”, citando uma fonte próxima ao clube de Jeddah, a diretoria do Al-Ittihad renovou a confiança no técnico português e decidiu mantê-lo no cargo até o final da temporada atual.

O Al-Ittihad sofreu sua nona derrota na atual temporada da Liga Roshen, perdendo para o Neom por 3 a 4, na quarta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em partida adiada da 29ª rodada.

A derrota ocorreu poucos dias antes do início da campanha dos “Tigres” nas eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia, onde enfrentará o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos na próxima terça-feira, nas oitavas de final.

Essa decisão foi tomada após a partida da equipe contra o Al-Wahda na Liga Profissional Roshen, quando a diretoria confirmou seu apoio a Consesao para comandar a equipe no restante da temporada.

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O jornal destacou que Sergio Conceição está atualmente trabalhando para corrigir os erros técnicos que surgiram na equipe e passará por uma avaliação completa no final da temporada para definir seu futuro no clube na próxima temporada.

O Al-Ittihad se prepara para enfrentar o Al-Wehda, na próxima fase da Liga dos Campeões da Ásia, que será disputada no Estádio Al-Inmaa.