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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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A derrota não é suficiente: os danos do clássico continuam a perseguir o Ittihad

Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Novo golpe

O Al Ittihad sofreu um novo golpe após a derrota para o Al Hilal no clássico da oitava rodada da Liga Roshn, depois que o Comitê de Disciplina e Ética da Federação Saudita de Futebol anunciou a aplicação de uma multa financeira ao clube, em razão de episódios ocorridos no confronto que terminou com a vitória do Al Hilal por 3 a 2.

O comitê decidiu multar o Al Ittihad em 100 mil riais, porque seus torcedores jogaram 20 garrafas de água e um objeto em direção ao gramado durante a partida, segundo o que consta na decisão, apesar de não ter sido registrada nenhuma lesão em consequência dessas atitudes.

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A punição acabou somando mais pressão sobre a diretoria do Al Ittihad, depois que o fim do clássico registrou um clima tenso, tanto dentro de campo quanto na área ao redor dos árbitros, diante das reclamações dos jogadores da equipe contra algumas decisões da arbitragem após o apito final.

A multa financeira vem na sequência de um duelo intenso no qual o Al Ittihad perdeu para o seu rival Al Hilal por 3 a 2, pela oitava rodada da Liga Roshn Saudita, deixando o Al Ittihad estacionado nos 17 pontos, enquanto o Al Hilal elevou sua pontuação para 21 pontos na liderança da classificação.

A partida já havia registrado uma tensão que se estendeu para depois do apito final, após a reclamação de vários jogadores do Al Ittihad com o árbitro Khalid Al Turais, em uma cena que gerou ampla polêmica sobre o que aconteceu depois do confronto, antes que as autoridades competentes interviessem para conter a situação.

Com essa punição, o Al Ittihad enfrenta consequências adicionais pela derrota no clássico, já que o resultado negativo se somou à multa financeira ligada ao comportamento da torcida. O episódio reforça a importância do cumprimento dos regulamentos dentro dos estádios, especialmente em partidas de grande apelo popular, marcadas por tensão e forte rivalidade entre os clubes.

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