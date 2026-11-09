A demissão é iminente: Carrick não comandará o Manchester United diante do Liverpool

O Manchester United está perto de demitir seu técnico Michael Carrick, encerrando sua missão à frente da comissão técnica, diante da queda de rendimento e da ocupação de uma das posições de rebaixamento na Premier League inglesa.

O Manchester United entrou na data Fifa ocupando a 18ª colocação na tabela de classificação da Premier League, dentro da zona de rebaixamento, após o emocionante empate por 4 a 4 diante do Aston Villa, no domingo, no estádio Old Trafford.

Apesar de a diretoria do Manchester United confirmar que nenhuma decisão definitiva foi tomada até o momento, diversas fontes revelaram ao jornal britânico "The Athletic" que os dirigentes do United começaram a estudar nomes candidatos a suceder Carrick, em meio a expectativas de sua demissão antes do confronto contra o Liverpool, no estádio de Anfield, dentro de 13 dias.

Espera-se que Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, esteja entre os principais candidatos a assumir a função, enquanto tanto Eddie Howe, ex-técnico do Newcastle United, quanto Julian Nagelsmann, que assumiu recentemente o comando da seleção da Alemanha, contam com a admiração de alguns dirigentes dentro do clube.

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A tomada da decisão definitiva sobre o futuro de Carrick exigirá a aprovação de Sir Jim Ratcliffe, sócio na propriedade do clube, além da família Glazer, detentora da maioria.

A situação do ex-meio-campista se tornou arriscada há várias semanas, depois que o início da temporada registrou uma queda evidente nos resultados de sua equipe, que conquistou apenas uma vitória no Campeonato Inglês e somente três vitórias em todas as competições.

Após a derrota por 3 a 0 em seu estádio diante do Bournemouth no mês passado, a diretoria do Manchester United decidiu conceder a Carrick e seus jogadores mais tempo para tentar corrigir o rumo e recuperar os resultados positivos.

Mas as três partidas disputadas pela equipe depois disso tiveram apenas uma vitória, que veio contra a Roma na Liga dos Campeões da Europa, o que reforçou as expectativas do fim da curta passagem de Carrick como técnico efetivo da equipe, antes de disputar a próxima partida.

O Manchester United havia nomeado Carrick técnico efetivo da equipe em maio passado, com um contrato de dois anos, após o período bem-sucedido que passou como técnico interino, tendo assumido a responsabilidade em substituição a Ruben Amorim em janeiro.

A missão interina de Carrick começou com a equipe ocupando a sétima posição na Premier League, mas ele conseguiu promover uma melhora notável nos resultados e no desempenho, depois que o Manchester United somou 39 pontos nas suas 17 partidas restantes da temporada, encerrando a competição na terceira colocação.

Nenhum outro clube conseguiu somar mais pontos no campeonato durante a última temporada, desde que Carrick assumiu a responsabilidade, com a sequência de resultados do Manchester United incluindo vitórias sobre Manchester City, Arsenal, Liverpool e Chelsea.

Mas esse brilho no cenário doméstico não se manteve durante a atual temporada, já que o Manchester United conquistou apenas uma vitória em suas primeiras 10 partidas na Premier League, além de ter sido eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Brighton.