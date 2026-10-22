O Al-Ahli ofereceu apoio ao seu homólogo Al-Diriyah, antes de sua partida contra o Al-Ittihad, nesta sexta-feira, pela 11ª rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais.
De acordo com uma fonte exclusiva do jornal saudita "Arriyadiyah", a diretoria do Al-Diriyah recebeu a aprovação de sua homóloga no Al-Ahli, para permitir que a equipe principal de futebol realizasse o último treino, nesta quinta-feira, no estádio do clube, em preparação para seu confronto diante do Al-Ittihad, no estádio Al-Inmaa, na Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Jidá.
A mesma fonte apontou que a delegação do clube da capital chegou à cidade de Jidá antecipadamente, para ganhar tempo e em preparação para esse confronto, preferindo realizar o último treino em Jidá.
O português Bruno Lage, técnico do Al-Diriyah, busca definir o plano adequado durante o treino desta quinta-feira, contando com os oito elementos estrangeiros, liderados pelo argelino Adel Boulbina, o uruguaio Darwin Núñez e o francês Enzo Millot.
O Al-Diriyah venceu no último confronto o Al-Riyadh por um gol a zero, marcado pelo espanhol Óscar Rodríguez, que levou sua equipe à sétima colocação com 15 pontos, à frente do Al-Ettifaq pelo saldo de gols.