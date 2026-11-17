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Depois de apenas uma temporada de frustração em Madri, Franco Mastantuono voltou a chamar a atenção, mas desta vez com a camisa da Fiorentina. O bom momento desencadeou uma grande disputa na Itália por seu futuro e coloca o Real Madrid diante de uma decisão difícil no próximo verão.

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O jovem argentino recuperou o brilho na Itália depois de chegar à Fiorentina por empréstimo neste verão, após uma temporada decepcionante no Real Madrid, na qual foi um dos jogadores mais afetados pelo fraco desempenho da equipe de modo geral.

Apesar da confiança do ex-técnico merengue Xabi Alonso, que o utilizou em muitas partidas, foram 35 jogos, 17 deles como titular, seu desempenho ficou abaixo do esperado, o que aumentou a pressão sobre ele.

Essa sensação foi agravada pelas altas expectativas em torno de sua contratação. Sua chegada, por mais de 60 milhões de euros incluindo impostos, representou um investimento enorme para o Real Madrid. Com apenas 18 anos, Mastantuono despontou no cenário do futebol como um dos talentos mais promissores do mundo, mas logo seu brilho se apagou sob o peso da camisa branca.

Na Fiorentina, o jovem encontrou um ambiente mais tranquilo, onde pode desenvolver seu talento sem a enorme pressão que enfrentava em Valdebebas, algo que se refletiu claramente em seus números e em seu nível de atuação, segundo o "Sport".

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Mastantuono já disputou 13 partidas, 12 delas como titular, somando todas as competições, e marcou 4 gols, superando assim sua marca de gols no primeiro ano pelo Real Madrid. Os números confirmam que o problema não estava em seu talento, mas nas circunstâncias ao seu redor.

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Com esse bom momento, começaram a surgir dúvidas sobre o futuro do jogador. A expectativa é que Mastantuono volte ao Real Madrid no verão, assim que terminar o empréstimo ao clube italiano, mas a forte concorrência pelas posições de ataque no clube presidido por Florentino Pérez volta a complicar sua situação no time principal.

É justamente esse cenário que a Fiorentina espera aproveitar para manter o argentino por mais tempo. Segundo o jornal "La Repubblica", o clube italiano busca estender o empréstimo por mais um ano, até o verão de 2028, e a publicação aponta vários fatores que podem abrir caminho para um acordo: a importância do projeto esportivo, a lealdade da torcida e a boa relação entre os dois clubes.

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Mas a Fiorentina precisa cumprir uma meta importante para concretizar o negócio. De acordo com o jornal italiano, a classificação para as competições europeias é uma das condições essenciais para manter o jogador. E isso não será tarefa fácil.

Após um início desastroso de temporada, o time do técnico Paolo Vanoli ocupa atualmente a 15ª posição do Campeonato Italiano, com apenas 9 pontos, longe da zona de classificação para as competições europeias, o que torna sua missão nos próximos meses extremamente difícil.

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Isso porque a disputa pelo empréstimo de Mastantuono deve ser acirrada no próximo verão. Informações vindas da Itália indicam que clubes como Milan, Napoli e Roma acompanham a situação de perto e também podem entrar na corrida pela contratação do argentino.

Por ora, reina a calma em relação ao futuro do jogador, mas a expectativa é de uma disputa acirrada entre os grandes da Itália no próximo verão, enquanto o Real Madrid observa o cenário e toma sua decisão: trazer de volta sua jovem promessa para lhe dar uma segunda chance ou deixá-lo mais um ano na Itália para amadurecer longe da pressão do Bernabéu?