Um dos maiores sonhos dos apaixonados por futebol pode se tornar realidade antes de baixar as cortinas sobre as carreiras de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo! Depois de duas décadas de rivalidade e brilho, surge no horizonte uma oportunidade excepcional de ver as duas lendas com a camisa de um mesmo time, numa cena que pode se tornar um dos momentos mais marcantes da história do esporte.

Por trás da ideia está o ex-craque argentino Carlos Tévez, que busca organizar sua partida de despedida no estádio La Bombonera, reduto do Boca Juniors, depois de ter sido privado de uma cerimônia de adeus à altura de sua trajetória quando se aposentou em 2022.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", citando o site argentino "Infobae", Tévez reviveu a ideia, mirando a realização da partida no dia 20 de dezembro de 2026, em meio a notícias de que teria obtido o aval de Juan Román Riquelme, presidente do Boca Juniors.

Tévez havia revelado, durante sua aparição no canal argentino "Olga", detalhes do aguardado evento, apontando seu desejo de atrair alguns dos maiores craques ao lado de quem jogou ao longo de sua carreira.

E disse: "Será algo maravilhoso, preciso conversar com Román para organizar isso no fim do ano", antes de apresentar uma lista com nomes de destaque, entre eles os goleiros Gianluigi Buffon e Edwin van der Sar, e os zagueiros Rio Ferdinand, Nemanja Vidić, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, além de Andrea Pirlo, Paul Scholes e Riquelme.

Mas a maior surpresa veio quando ele abordou a possibilidade de Messi e Ronaldo participarem juntos, afirmando: "Vamos colocá-los juntos", antes de acrescentar: "Vou procurar o Cristiano eu mesmo", em referência à sua insistência em atrair o craque português, ao lado do "pequeno", como descreveu Messi.

Tévez tem uma relação futebolística especial com as duas lendas; afinal, disputou 47 partidas ao lado de Messi com a camisa da seleção argentina, e também jogou 80 partidas ao lado de Ronaldo durante a passagem de ambos pelo Manchester United.

E embora a ideia ainda esteja no âmbito dos preparativos e das declarações, o sucesso de Tévez em reunir os dois craques num mesmo time dará à torcida uma cena excepcional, e reescreverá um último capítulo da história da rivalidade mais famosa do futebol moderno, mas desta vez longe da disputa por gols e títulos.



