As atenções dos torcedores do futebol africano estarão voltadas, na próxima quinta-feira, para a sede da Confederação Africana de Futebol (CAF), no Cairo, onde serão realizados os sorteios da fase preliminar das competições da Liga dos Campeões da África e da Copa das Confederações para a temporada 2026-2027, marcando o início de uma nova jornada rumo à glória continental, em meio a grande expectativa dos clubes participantes e dos torcedores para conhecer os primeiros confrontos da nova temporada.

A cerimônia do sorteio da Copa das Confederações da África começa às duas horas da tarde no horário do Cairo, e logo em seguida será realizado o sorteio da Liga dos Campeões da África, às três horas da tarde.

Os clubes participantes de diversas partes do continente vão conhecer seus adversários na fase preliminar, no primeiro passo de sua caminhada rumo à classificação para a fase de grupos e, posteriormente, à disputa pelos dois títulos mais valiosos em nível de clubes na África.

A Confederação Africana de Futebol anunciou que as cerimônias dos dois sorteios serão transmitidas ao vivo pelo canal CAF TV, oferecendo aos torcedores dentro e fora do continente a oportunidade de acompanhar o início de uma nova temporada dos torneios de clubes africanos.

Representam o Egito na Liga dos Campeões da África o Zamalek, campeão da liga, e o Pyramids, vice-campeão da competição. Já na Copa das Confederações da África, participa o Al Ahly, terceiro colocado da liga, ao lado do Zed, vice-campeão da Copa do Egito.

Isenções previstas para os clubes cabeças de chave

O site marroquino "Sport7" informou que três clubes se beneficiarão da isenção de disputar a primeira fase preliminar da Liga dos Campeões, sendo eles o Sundowns, da África do Sul, o Espérance, da Tunísia, e o Renaissance de Berkane, de Marrocos, com base na classificação continental.

Acrescentou que o Al Ahly, do Egito, o USM Alger, da Argélia, e o AS FAR, de Marrocos, também receberão isenção oficial de disputar a primeira fase preliminar na Copa das Confederações.

O campeão da Liga dos Campeões da África receberá uma premiação de 6 milhões de dólares americanos, enquanto o campeão da Copa das Confederações da África receberá 4 milhões de dólares americanos.

Dando continuidade ao apoio da CAF aos clubes participantes, as equipes eliminadas das competições na fase preliminar receberão um auxílio de solidariedade de 100 mil dólares americanos por clube, com o objetivo de fortalecer a estabilidade financeira e incentivar a participação nos torneios continentais.

As fases preliminares das últimas temporadas testemunharam confrontos fortes e histórias excepcionais, reunindo grandes do continente e clubes em ascensão que buscaram se afirmar no cenário africano, o que reforça as expectativas de uma nova temporada repleta de emoção e equilíbrio desde as primeiras fases.

O Mamelodi Sundowns, da África do Sul, entra nas competições da nova temporada na condição de detentor do título da Liga dos Campeões da África, enquanto o USM Alger carrega o título da Copa das Confederações da África após conquistar a competição na temporada passada.