O extremo brasileiro Malcom manteve o seu brilho nos jogos de preparação disputados pelo Al-Hilal antes do arranque da nova temporada 2026-2027, conduzindo a equipa a mais uma vitória, desta vez frente ao campeão de África.

O Al-Hilal venceu os sul-africanos do Mamelodi Sundowns por 2-0, no jogo de preparação que os opôs esta sexta-feira, no estágio do clube na Áustria, na preparação para a nova temporada.

O encontro ficou marcado pelo brilho de Malcom, que apontou os dois golos do Al-Hilal, começando na primeira parte, depois de ficar isolado frente à baliza, na sequência de um passe de destaque do médio sérvio Sergej Milinkovic-Savic.

O próprio extremo brasileiro acrescentou o segundo golo na segunda parte, ao converter diretamente para dentro das redes um cruzamento do reforço Sabri Dahal.

Desta forma, Malcom soma 3 golos nos dois jogos de preparação do Al-Hilal no estágio na Áustria, depois de ter marcado na vitória por 2-1 sobre os austríacos do Sturm Graz.

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, fez questão de dar oportunidade a vários elementos, entre eles os novos reforços, com destaque para o guarda-redes internacional Mohammed Al-Owais, que participou pela primeira vez na segunda parte.

Recorde-se que o clube vai disputar mais dois jogos de preparação no estágio na Áustria, frente ao Mouloudia de Argel, no dia 29 de julho, e ao Al-Ahli do Catar, no dia 3 de agosto.