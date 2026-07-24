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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

À custa do campeão africano: Malcom brilha e conduz o Al-Hilal a nova vitória em amistoso

Al Hilal
Mamelodi Sundowns FC
Campeonato Saudita
Malcom
S. Inzaghi
Arábia Saudita
África do Sul
Brasil
Itália

"O Líder" continua em grande forma antes da nova temporada

O extremo brasileiro Malcom manteve o seu brilho nos jogos de preparação disputados pelo Al-Hilal antes do arranque da nova temporada 2026-2027, conduzindo a equipa a mais uma vitória, desta vez frente ao campeão de África.

O Al-Hilal venceu os sul-africanos do Mamelodi Sundowns por 2-0, no jogo de preparação que os opôs esta sexta-feira, no estágio do clube na Áustria, na preparação para a nova temporada.

O encontro ficou marcado pelo brilho de Malcom, que apontou os dois golos do Al-Hilal, começando na primeira parte, depois de ficar isolado frente à baliza, na sequência de um passe de destaque do médio sérvio Sergej Milinkovic-Savic.

O próprio extremo brasileiro acrescentou o segundo golo na segunda parte, ao converter diretamente para dentro das redes um cruzamento do reforço Sabri Dahal.

Desta forma, Malcom soma 3 golos nos dois jogos de preparação do Al-Hilal no estágio na Áustria, depois de ter marcado na vitória por 2-1 sobre os austríacos do Sturm Graz.

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O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, fez questão de dar oportunidade a vários elementos, entre eles os novos reforços, com destaque para o guarda-redes internacional Mohammed Al-Owais, que participou pela primeira vez na segunda parte.

Recorde-se que o clube vai disputar mais dois jogos de preparação no estágio na Áustria, frente ao Mouloudia de Argel, no dia 29 de julho, e ao Al-Ahli do Catar, no dia 3 de agosto.

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