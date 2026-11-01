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Danny Murphy afirmou que Lisandro Martinez tem se tornado cada vez mais um problema para o Manchester United após sua expulsão contra o Chelsea. O ex-meio-campista do Liverpool insistiu que o técnico Michael Carrick não é o único culpado pela crise persistente do clube, apesar de a sequência sem vitórias ter chegado a nove jogos.

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United desaba em Stamford Bridge

A temporada desastrosa do United teve mais um capítulo com a derrota por 2 a 0 para o Chelsea em Stamford Bridge. Morgan Rogers abriu o placar antes de Lisandro Martinez ser expulso aos 63 minutos, após receber o segundo cartão amarelo. Cole Palmer converteu o pênalti marcado no lance, superando Senne Lammens, e garantiu os três pontos para a equipe de Xabi Alonso.

Com o resultado, a sequência do United sem vitórias chegou a nove partidas em todas as competições. A derrota aumenta ainda mais a pressão sobre o técnico Carrick. Murphy, porém, acredita que a origem do problema vai muito além do banco de reservas.

Martinez é apontado como um risco cada vez maior

O cartão vermelho de Martinez coroou uma tarde desastrosa para o jogador da seleção argentina. Murphy criticou duramente a falta de disciplina do campeão mundial e sugeriu que ele pode ter feito sua última partida sob o comando de Carrick.

“Está caminhando para isso [se tornar um risco]. Um jogador com a experiência e a qualidade dele deveria saber disso”, disse Murphy no Match of the Day. “É evidente que algo não está bem com ele neste momento. Ele está com a cabeça em outro lugar.”

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Murphy questionou o comprometimento do defensor após suas recentes críticas públicas à direção do clube: “Não sei se ele está pensando em sair, se está insatisfeito com tudo o que acontece no clube, mas agora criou um grande dilema para Carrick.”

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Carrick não é o único culpado

Embora Carrick enfrente forte pressão sobre seu futuro em Old Trafford, Murphy insistiu que o técnico não deve receber a maior parte das críticas. O comentarista apontou deficiências físicas e mentais profundas no elenco.

“Olha, a culpa não é toda de Michael Carrick. Ele terá de assumir parte da responsabilidade”, explicou Murphy. “O maior problema que vejo no Manchester United neste momento nem é a falta de qualidade. Sim, há algumas lacunas no elenco, mas, fisicamente, nos últimos dois meses, eles têm estado muito abaixo do time que vimos no fim da temporada passada.

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“Isso acontece por um de dois motivos. Ou eles não têm condições físicas suficientes e não fizeram uma pré-temporada boa o bastante, ou estão mentalmente desligados das orientações do técnico. Acho que é uma mistura das duas coisas, dependendo do jogador de quem estamos falando.”

United encara teste decisivo na Europa

Carrick agora tem uma tarefa enorme para devolver entrosamento, determinação e vigor físico ao elenco desunido. O Manchester United tentará a todo custo encerrar a má fase quando voltar a campo pela Champions League na noite de terça-feira. A equipe recebe a Roma em Old Trafford para um confronto europeu que precisa vencer.

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O Manchester United retoma então seus compromissos pela Premier League na tarde do próximo domingo, quando recebe o Aston Villa. Carrick sabe que precisa de resultados imediatos para salvar a campanha desastrosa da equipe e garantir sua permanência no longo prazo.