A crise do português Sérgio Conceição, ex-treinador do Al-Ittihad saudita, entrou em uma nova fase de escalada, depois que suas declarações recentes sobre a passagem pelo "Decano" provocaram ampla indignação nos meios esportivos sauditas, em meio a notícias de que a direção do clube se encaminha para tomar medidas legais contra ele, por conta de suas críticas à diretoria, aos jogadores e ao Campeonato Saudita.

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Os desdobramentos surgiram depois que Conceição falou sobre sua experiência na Arábia Saudita durante uma participação em um podcast italiano, abordando o que descreveu como a diferença na cultura de trabalho e na disciplina entre os jogadores locais e os europeus.

Suas declarações provocaram ampla polêmica, especialmente depois que ele associou alguns casos de ausência nos treinos a desculpas relacionadas a circunstâncias familiares ou religiosas, algo que seus críticos consideraram uma generalização inaceitável sobre os jogadores sauditas.

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Ação legal se desenha no horizonte

O jornalista saudita Abdullah Falatah revelou, durante sua participação no programa "Al-Mansa", pela rede de canais "Thmanyah", a existência de um desentendimento entre Conceição e a diretoria do Al-Ittihad, apontando que os vídeos que circulam sobre as declarações do treinador chegaram ao departamento jurídico do clube, o que pode respaldar a posição do "Decano" em qualquer eventual medida.

Falatah esclareceu que as declarações do ex-treinador podem ser objeto de revisão do ponto de vista contratual, diante do que apontou quanto à existência de compromissos relacionados a não ofender o clube ou o Campeonato Saudita por meio de declarações à imprensa.

Até o momento, não há um anúncio oficial do Al-Ittihad que confirme o início de novas medidas legais por conta das últimas declarações, de modo que as informações que circulam sobre a ação seguem atribuídas ao que foi revelado pelo jornalista saudita.

Conceição responde e nega ter ofendido os jogadores sauditas

Por outro lado, Conceição não deixou as críticas passarem sem resposta, publicando um esclarecimento em suas contas nas redes sociais, no qual afirmou que não teve a intenção de diminuir os jogadores sauditas ou de ofender o Reino, ressaltando que não descreveu os jogadores locais como "ruins", e que sua fala tinha como objetivo esclarecer as diferenças que percebeu entre os métodos de trabalho no futebol saudita e no europeu.

O treinador português destacou que nutre respeito pela Arábia Saudita, o país que o acolheu, a ele e à sua família, explicando que sua experiência no Al-Ittihad representou um desafio para ele devido à diferença na natureza do ambiente futebolístico e na forma de lidar com as exigências do trabalho.

Esse esclarecimento surgiu na tentativa de conter a polêmica que se seguiu às suas declarações, mas não interrompeu a onda de críticas a que foi submetido na imprensa saudita.



