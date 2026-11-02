A crise continua: más notícias para Flick antes do confronto com o Aston Villa

Hansi Flick, técnico do Barcelona, recebeu más notícias antes do confronto contra o Aston Villa, nesta terça-feira, pela fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

De acordo com o jornal "Sport", Hansi Flick não terá à disposição nenhum dos jogadores lesionados para a partida da Liga dos Campeões da Europa contra o Aston Villa no estádio Camp Nou.

Começando por Andreas Christensen, que se reintegrou ao time no domingo e participou de parte da sessão de recuperação após a goleada sobre o Alavés, mas que não participou do treino desta segunda-feira e, portanto, ficará de fora da partida da Liga dos Campeões da Europa.

O zagueiro dinamarquês chegou às instalações do Barcelona pouco depois das nove da manhã, mas limitou-se ao trabalho individual.

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Por outro lado, Eric García e Jules Koundé treinaram separadamente em um campo adjacente ao campo de treinamento Tito Vilanova, na Cidade Esportiva Joan Gamper, e, como era esperado, nenhum dos dois estará à disposição para a partida contra o Aston Villa.

Embora a evolução de cada um deles vá determinar no fim das contas o quão prontos estarão, e seja cedo demais para tirar conclusões, os dois também enfrentarão dificuldades para se recuperar antes do confronto contra o Atlético de Madrid, no próximo domingo.

Flick deixou claro, após a vitória do time na última partida, que não está muito otimista quanto ao retorno de seus defensores.

Ele disse: "Ainda não sabemos quando eles vão voltar; estamos trabalhando nisso. A evolução deles é boa, mas a situação não é a ideal para nós. Só temos que superar as próximas duas partidas. Christensen está prestes a voltar aos treinos, mas não queremos correr riscos. Depois disso, teremos duas semanas para nos recuperar. Vamos ver como vamos lidar com isso; precisamos de todos os jogadores até o fim da temporada".

No treino desta segunda-feira, do qual também estiveram ausentes os demais jogadores lesionados (Dani Olmo, Marc Casadó e Marc Bernal), participaram os jogadores do time reserva Iker Rodríguez, que renovou recentemente seu contrato até 2029, além dos jovens Álex Campos, Guillem Víctor, Oriol Jorén e Hamza Abdelkarim.