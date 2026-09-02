A Copa da Ásia priva o Al-Nassr de seu estádio no dérbi contra o Al-Hilal

O Al-Nassr não poderá tirar proveito do mando de campo na partida do dérbi de Riade contra o arquirrival Al-Hilal, por causa da Copa da Ásia de 2027.

O Al-Nassr deveria receber o vizinho e rival tradicional Al-Hilal no dia 11 de dezembro, no estádio Al-Awwal Park, pela 17ª rodada da Saudi Pro League.

No entanto, o jornal saudita "Arriyadiyah" revelou a existência de uma intenção por parte da liga da Saudi Pro League de transferir a partida para o estádio da Cidade Esportiva Rei Fahd, na capital Riade, por causa da Copa da Ásia de 2027.

O jornal esclareceu que o Ministério da Juventude e do Esporte oficiou a liga da Saudi Pro League para transferir o dérbi de Riade para o estádio da Cidade Esportiva Rei Fahd, a fim de testar a prontidão operacional da instalação, em termos de gramado do estádio, iluminação, telões, fluidez de entrada e saída do público e gestão das multidões.

Isso ocorre em meio à realização de 4 partidas da Copa da Ásia no estádio da Cidade Esportiva Rei Fahd, torneio que será sediado pela Arábia Saudita no início do próximo ano, entre elas a partida final.

Por sua vez, a liga da Saudi Pro League irá oficiar o clube Al-Nassr, a fim de tomar as providências necessárias para a transferência do confronto, mantendo os privilégios previstos para ele na condição de mandante.

Vale lembrar que a Copa da Ásia de 2027 será realizada na Arábia Saudita, no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro do próximo ano, com a participação de 24 seleções.