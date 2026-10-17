A torcida do Al Ittihad aguarda o fim da Copa da Ásia, que será disputada na Arábia Saudita, para recuperar dois astros que ficaram muito tempo afastados do time no período recente.

O jornal saudita "Arriyadiyah" informou que o departamento médico do Al Ittihad montou um programa de recuperação segundo o qual o zagueiro Ahmed Sharahili e o meio-campista malinês Mamadou Doumbia voltarão aos treinos do time após o encerramento do torneio asiático.

A Copa da Ásia será realizada na Arábia Saudita, no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro do ano que vem.

Doumbia sofreu uma ruptura do ligamento cruzado na partida contra o Al Khaleej, na semifinal da última edição da Copa do Rei, e está afastado desde então.

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Já Sharahili está fora desde o início da temporada, por ter passado por uma cirurgia no tornozelo esquerdo antes do começo dela.

O retorno de Doumbia e Sharahili representa um reforço importante para o Al Ittihad, especialmente porque a equipe disputa mais de uma competição, como a Liga Saudita Roshn, a Liga dos Campeões da Ásia Elite e a Copa do Rei.

O Al Ittihad ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 17 pontos, conquistados em 5 vitórias, dois empates e uma única derrota, a 5 pontos do Al Qadsiah, líder da competição, que disputou uma partida a mais.

Por outro lado, o Al Ittihad está na décima primeira posição da tabela do grupo Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite, com apenas um ponto, obtido no empate com o Al Shamal, do Catar, antes da derrota para o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.