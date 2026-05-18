"A contratação de Joey Kooij pelo sc Heerenveen - Ajax foi uma grande burrice"

Mike Verweij acha incompreensível que Joey Kooij tenha sido o árbitro no jogo de domingo entre o sc Heerenveen e o Ajax. Valentijn Driessen discorda totalmente da opinião de seu colega do De Telegraaf.

“O chefe dos árbitros nunca deveria ter escalado Joey Kooij para essa partida. Mas vamos deixar isso para a próxima temporada”, afirma Verweij no podcast Kick-Off. “O Ajax não tinha motivo para reclamar. Se você joga tão mal assim, não deve se esconder atrás de um pênalti ou não. Ou de que o campo não estava em boas condições.”

“Mas essa escolha foi uma grande burrice”, suspira Verweij, reforçando sua opinião sobre o árbitro de 34 anos. “Porque ele nunca vai acertar. Se tivesse marcado o pênalti, seria o genro de Frank de Boer quem daria um pênalti muito fácil ao Ajax. Agora, como não marcou, Kooij fica em maus lençóis.”

“Mike vive em um mundo paralelo. Porque eu não ouvi nada nem de ninguém sobre isso”, Driessen entra na conversa imediatamente. Verweij rebate dizendo que seu colega não é ativo nas redes sociais, mas Driessen não dá a mínima para isso. “Eu observo o mundo real e faço meu próprio julgamento. E não preciso das redes sociais para isso. E, para mim, Joey Kooij está acima das partes. Seja ele genro de Frank de Boer ou não. Ele não tem cargo no Ajax.”

Verweij continua: “Também não duvido da integridade dele, de forma alguma. Mas ele mesmo deveria dizer à KNVB: nunca vou conseguir fazer isso direito.” Esse comentário não impressiona Driessen. “Para quem ele não consegue fazer isso direito? Para o García? Ele faz parte da bagunça no Ajax.”

Indignação do técnico do Ajax

García ficou bastante insatisfeito após a partida com a decisão de Kooij de não marcar pênalti a favor do Ajax e simplesmente deixar o jogo continuar, apesar da forte chuva. “É uma falta de respeito do árbitro não interromper o jogo. Jogamos para os torcedores e eles não conseguiam mais ver futebol de verdade devido às condições climáticas. Tentei abordar o assunto com o quarto árbitro, mas não obtive uma resposta clara”, reclamou o técnico do Ajax à ESPN.

Verweij, em nome do De Telegraaf, consultou a KNVB sobre o dilúvio em Heerenveen. “A decisão de interromper temporariamente ou suspender uma partida é de competência do árbitro. Embora ele pudesse ter interrompido temporariamente a partida, dadas as condições climáticas, ele optou por deixá-la ser disputada até o fim.”